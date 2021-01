FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag gesunken. Ein unerwartet schwacher US-Arbeitsmarktbericht konnte dem Euro nur zeitweise Auftrieb verleihen. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2246 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2250 (Donnerstag: 1,2276) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8163 (0,8145) Euro.

Nur für kurze Zeit schaffte der Euro am Nachmittag den Sprung auf ein Tageshoch bei 1,2285 Dollar. Zuvor war bekannt worden, dass in den USA die Zahl der Beschäftigten im Dezember erstmals seit dem Konjunktureinbruch im vergangenen April wieder gesunken war. Nach sieben Anstiegen in Folge ist damit die Erholung auf dem Arbeitsmarkt der größten Volkswirtschaft der Welt vorerst beendet.