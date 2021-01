BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD will sich im Wahlkampfjahr vor allem den Folgen der Corona-Pandemie widmen. Trotzdem dürfe der Blick auf die Zukunft nicht vernachlässigt werden, sagte der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich zum Abschluss der zweitägigen SPD-Fraktionsklausur am Freitag in Berlin. Trotz der schlechten Umfragewerte zeigte sich die SPD auch im Bezug auf die Bundestagswahl zuversichtlich.

"Wir spielen auf Sieg", bekräftigte SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz am Rande der Klausur. Bei den bundesweiten Umfragen liegt die SPD zu Jahresbeginn allerdings nur bei 14 bis 16 Prozent, wie fast im gesamten vergangenen Jahr. Umfragewerte seien nur eine Momentaufnahme, meinte Fraktionschef Mützenich. "Sozialdemokratische Ideen und Hartnäckigkeit" zahlten sich letztendlich aus. Ihr endgültiges Wahlprogramm wollen die Sozialdemokraten auf einem Parteitag am 9. Mai verabschieden.