Den letzten markanten Tiefpunkt markierte der DAX-Versorgerindex bei 383,11 Punkten in der zweiten Jahreshälfte 2015. Von da an stabilisierte sich die Lage wieder merklich, es konnte ein Aufwärtstrend etabliert werden und führte Anfang 2020 Jahres bis an die markante Hürde von rund 1.000 Punkten wieder aufwärts. Insgesamt deutet sich damit seit 2011 ein sogenannter Rounding Bottom an, der aus technischer Perspektive einen Trendwechsel hervorrufen dürfte. Damit ein solches Signal jedoch auch mittelfristig Früchte trägt, muss erst noch die vierstellige Kursmarke nachhaltig überwunden werden. Während des Corona-Crashs konnte sich das Barometer auf dem 200-Wochen-Durchschnitt sowie einer Horizontalunterstützung verlaufend um 730 Punkten erfolgreich abstützen. Das spricht von relativer Stärke des Sektors. Nun könnte das lange erwartete Kaufsignal endlich zustande kommen.

Los geht´s

Ein Kurssprung über die vierstellige Kursmarke von 1.000 Punkten deutet sich zu Beginn dieses Jahres mehr als an. Aber erst, wenn es nachhaltig gelingt über diese Hürde zu springen, wird mittelfristig weiteres Aufwärtspotenzial zunächst an 1.086 Punkte freigesetzt, darüber könnte es an die Jahreshochs aus 2011 bei 1.202 Punkten weiter aufwärtsgehen. Die Konsolidierung im deutschen Energiesektor scheint damit erfolgreich verlaufen zu sein, trotzdem müssen Investoren etliche Jahre für ein Investment einkalkulieren. Bärische Kursmuster würden sich hingegen bei einem nachhaltigen Bruch von 940 Punkten einstellen, rasche Rücksetzer auf das Niveau um 800 Punkten und darunter auf die Horizontalunterstützung bei 730 Punkten kämen auf Anleger in diesem Fall zu.