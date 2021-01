SAN ANTONIO, Jan. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (NASDAQ:RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Lösungen hat heute seine Einstufung als Major Player in der Anbieteranalyse IDC MarketScape: Worldwide Application Management Services on the Cloud 2020 Vendor Assessment (Dokumenten-Nr. US46924517, November 2020) bekannt gegeben.In der ersten Ausgabe der IDC MarketScape werden 13 qualifizierte Unternehmen hinsichtlich ihres Angebots im Bereich Application Management (AM) und ihrer Performance auf dem Cloud-Markt bewertet. Dabei dienen die Marknachfrage und die erwarteten Kundenanforderungen als Bewertungsgrundlage.



Die Einstufung von Rackspace Technology in der Kategorie „Major Players“ würdigt den umfassenden Ansatz des Unternehmens, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die an den primären Geschäftszielen der Kunden ausgerichtet sind.Kunden werden durch ein professionelles Full-Service-AM unterstützt, das Konfiguration, Datenservices sowie Monitoring und Wartung des Anwendungs-Hostings umfasst.Da wichtige IT-Ressourcen von Unternehmen zunehmend durch die Unterstützung von für den Geschäftsbetrieb erforderlichen Anwendungen gebunden sind, werden AM und Optimierung für das Erreichen von Geschäftszielen künftig von grundlegender Bedeutung sein.

„Diese Einstufung ist eine Anerkennung für unsere fortgesetzten Investitionen in unsere Anwendungslösungsstrategie und in alle Bereiche des proaktiven Supports für unsere Kunden“, so Tolga Tarhan, CTO von Rackspace Technology.„Vertrauen herstellen durch fortlaufende Unterstützung und Priorisierung der Kundenziele und -probleme ist der entscheidende Punkt in unserem Lösungsdesign.Wenn wir die Erfolge im Jahr 2020 rekapitulieren, ist es großartig zu sehen, dass unser Ansatz „Process First, Technology Second“ für unsere Kunden so positive Ergebnisse bringt.“

Im IDC MarketScape wird angemerkt: „In Kundengesprächen hat IDC ermittelt, dass die Kunden von Rackspace Technology den Anbieter für seinen aufmerksamen und persönlichen Kundenservice schätzen.Die Kunden gaben an, dass Rackspace Technology ein breites Expertenwissen bei geschäftskritischen Paketanwendungen mitbringe und über äußerst differenzierte Projektmanagementkompetenzen verfüge. Darüber hinaus biete das Unternehmen durch mehrjährige Beziehungen eine hohe Konsistenz.“