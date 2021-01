Happy Birthday, PLATOW Depot Nachrichtenquelle: PLATOW Verlag | 08.01.2021, 17:15 | 47 | 0 | 0 08.01.2021, 17:15 | Die Jubiläen im Hause PLATOW gehen weiter: Nachdem der gesamte Verlag 2020 sein 75-jähriges Bestehen feierte, knallen nun in der Börsen-Redaktion die Sektkorken – coronabedingt nur virtuell in den Homeoffices. Vor 25 Jahren, am 8.1.1996, veröffentlichten wir erstmals unser Musterdepot. Neben Perlen wie dem Recycler Sero oder den Hamburgischen Elektrizitätswerken, die inzwischen vom Kurszettel verschwunden sind, befanden sich unter den acht Titeln zum Start mit Nomura und Mitsubishi auch zwei Japan-Aktien, um den damaligen Nikkei-Hype zu nutzen. Die Strategie hat sich im Laufe eines Vierteljahrhunderts verändert. Zwar waren schon immer „klassische“ PLATOW-Werte wie Fresenius, Sixt oder SGL Carbon im Depot. Die asiatischen Titel finden Sie heute aber im Musterdepot unseres Spezial-Newsletters PLATOW Emerging Markets. Generell sind ausländische Aktien im Depot der PLATOW Börse die Ausnahme: Mit Nike oder Roche waren zwar immer wieder mal welche dabei, unser Fokus richtet sich jedoch ganz klar auf deutsche Nebenwerte. Von denen versprechen wir uns auch 2021 viel. Der Post-Corona-Aufschwung sollte v. a. Small Caps beflügeln. Mit Cliq Digital haben wir jetzt einen weiteren spannenden Titel geordert, der den starken Jahresstart unseres Depots stützt. 1996 starteten wir mit 100 000 DM. Inzwischen hat das Depot seinen Wert um weit mehr als 3 500% gesteigert. Da unsere Leser alles stets eins zu eins nachbilden können sollen, ist Transparenz allerhöchstes Gut. Käufe kündigen wir vor Handelsbeginn an, sodass Sie pünktlich zum Börsenstart ebenfalls agieren können. Es gibt keine geschönten Kurse. Der erste Preis, zu dem alle georderten Stücke gehandelt werden, wird eingebucht. So wollen wir die nächsten 25 Jahre weitermachen, damit wir zum 50. unsere Gesamtperformance möglichst verdoppelt haben.

