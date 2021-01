WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Abschlägen beendet. Der heimische Leitindex schloss nach einem wechselhaften Verlauf um 0,20 Prozent tiefer auf 2941,75 Punkten und beendete damit seine neun Tage dauernde Aufwärtsserie. Auch der breiter gefasste ATX Prime gab um 0,12 Prozent auf 1492,69 Einheiten nach.

Nach einem freundliche Start hatte der Index am Vormittag ins Minus abgedreht, kehrte nach Vorlage von wichtigen US-Daten wieder in den grünen Bereich zurück, büßte letztlich aber alle Verlaufsgewinne wieder ein. Am europäische Börsenparkett war die Stimmung angesichts der Hoffnungen auf rasche Corona-Impfungen und umfangreichere US-Konjunkturhilfen von Sitzungsbeginn an gut. Der gemischt ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht zog dann am Nachmittag auch den ATX-Kurs wieder kurz nach oben.