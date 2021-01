GOLDMAN SACHS belässt PFIZER INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Pfizer angesichts einer ersten positiven Wirksamkeitsanalyse für den mit Biontech entwickelten Impfstoff gegen neue Varianten des Coronavirus auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 US-Dollar belassen. Es deute sich an, dass die Mutationen des Virus keine Resistenz gegen das Vakzin der beiden US-Partner aufbauten, schrieb Analyst Terence Flynn in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2021 / 07:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.