Zum Wochenausklang konnten die 14000 per Schlusskurs gefestigt werden. Unser DAX trotzt dem US-Arbeitsmarkt und gibt sich positiv für die zukünftige Entwicklung der Wirtschaft in Europa.

Im DAX wurde heute die 14.000 per Schlusskurs erreicht. Aktien von Bayer kamen am Ende unter Druck. Was geschah noch am heutigen Handelstag? Erfahren Sie alles im LS-X-Marktbericht vor dem Feierabend.