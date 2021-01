Das niederländische Unternehmen Reggeborgh hat mehrere griechische Märkte monopolisiert, indem es sich über die EU-Wettbewerbsregeln hinweggesetzt und die Kontrolle über 95 % der griechischen Mautgebühren übernommen hat. Reggeborgh erwarb Minderheitsanteile an der Gek Terna Group und der Ellaktor Group, den beiden führenden griechischen Unternehmensgruppen in den Bereichen Bau, erneuerbare Energien und Konzessionen (Abwicklung, Wartung und Betrieb von mautpflichtigen Autobahnen). Durch die Kontrolle dieser Unternehmen profitiert Reggeborgh von 32 Milliarden Euro an Covid-19-Nothilfegeldern, die stattdessen in die Infrastruktur, erneuerbare Energien und das Bauwesen des Landes fließen werden.

Daraufhin hat der Minderheitsaktionär von Ellaktor, Michail Koulas, eine Beschwerde bei der Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission, eingereicht. Laut der Beschwerde vom 31.12.2020 verfolgt Reggeborgh – die Muttergesellschaft des niederländischen Bau-/Immobilienmarktführers VolkerWessels – eine Strategie der Monopolisierung für den griechischen Bau-, Erneuerbare-Energien- und Konzessionsmarkt. Reggeborgh hat die Mehrheitsanteile an Gek Terna (31 % seit März 2019) und Ellaktor (27 % seit Dezember 2020) erworben. Angesichts der geringen Beteiligung in den Generalversammlungen beider Unternehmen kontrolliert REGGEBORGH nun deren Entscheidungsfindungsprozesse und das Management. Reggeborgh kontrolliert jetzt mehr als 95 % des Konzessionsmarktes (Abwicklung, Wartung und Betrieb von mautpflichtigen Autobahnen).