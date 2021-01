FDA erteilt Merus Fast-Track-Status für Zenocutuzumab zur Behandlung von Krebserkrankungen mit Neuregulin-1-Fusionen

UTRECHT, Niederlande, und CAMBRIDGE, Mass., Jan. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq:MRUS), ein Unternehmen aus dem Bereich der klinischen Onkologie, das innovative multispezifische volllange Antikörper (Biclonics und Triclonics) entwickelt, hat heute bekanntgeben, dass die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) den Fast-Track-Status für Zenocutuzumab (Zeno) zur Behandlung von Patienten erteilt hat, deren metastasierende solide Tumore mit NRG1-Genfusionen (NRG1+-Krebserkrankungen) bei Standardtherapie weiter fortgeschritten sind.

„Fast Track“ ist ein von der FDA gewährter Status, der die Entwicklung erleichtern und die Überprüfung von Medikamenten beschleunigen soll, um schwere Erkrankungen zu behandeln und einen unerfüllten medizinischen Bedarf zu decken.

NRG1-Genfusionen sind eine Gruppe von seltenen genomischen Veränderungen, die als potentiell beeinflussbare Faktoren der Tumorigenitaet und des Wachstums vieler Arten von soliden Tumoren auftreten, einschließlich Lungen-, Brust-, Pankreas-, Eierstock- und Kolorektalkarzinomen.Merus nimmt derzeit Patienten in die Phase I/II-Studie eNRGy auf, in der die Zeno-Monotherapie bei Patienten mit NRG1+-Krebs in drei Kohorten untersucht wird: nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom, Pankreaskarzinom und andere solide Tumore.

„Der Fast-Track-Status ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für Zeno und bestätigt sein Potenzial, den unerfüllten Bedarf von Patienten mit NRG1+-Krebs zu decken“, so Andrew Joe, MD, Chief Medical Officer.„Wir werden weitere klinische Prüfzentren hinzufügen und Patienten in die eNRGy-Studie aufnehmen und freuen uns darauf, im zweiten Quartal 2021 bei einer wichtigen medizinischen Tagung umfangreiche Neuigkeiten zum klinischen Programm mitzuteilen.“

Über Merus N.V.

Merus ist ein Unternehmen im Bereich der klinischen Onkologie, das innovative humane bispezifische und trispezifische Antikörper in voller Länge entwickelt, die auch als Multiclonics bekannt sind.Multiclonics werden unter Verwendung von industriellen Standardprozessen hergestellt. In vorklinischen und klinischen Studien wurde beobachtet, dass mehrere Merkmale der Biclonics mit den Merkmalen herkömmlicher menschlicher monoklonaler Antikörper identisch sind, z. B. lange Halbwertszeit und geringe Immunogenität.Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Merus unter www.merus.nl und auf https://twitter.com/MerusNV .