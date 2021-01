PACT Pharma tritt „Early Access Partnership Programm" von Cellares bei

- Im Rahmen der Partnerschaft wird PACT Pharma dem Unternehmen zu einem nicht genannten Preis Einblicke in autologe NeoTCR-Fertigungsabläufe gewähren, um die Marktreife zu ermitteln und einen frühzeitigen Zugang zu der Technologie zu gewährleisten

SOUTH SAN FRANCISCO, 8. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Die Cellares Corporation, ein Biotech-Unternehmen, das sich auf Revolutionierung der Herstellung von Zelltherapien konzentriert, hat bekannt gegeben, dass PACT Pharma, Inc., ein Unternehmen im klinischen Stadium, das transformative, individualisierte NeoTCR-T-Zelltherapien zur Tilgung solider Tumoren entwickelt, seinem Early Access Partnership Program (EAPP) beigetreten ist. PACT Pharma ist nach dem Fred Hutchinson-Krebsforschungszentrum der zweite Partner und der erste Branchenverband, die sich dem EAPP anschließt. Gemäß der Vereinbarung sicherte sich PACT Pharma einen frühzeitigen Zugang zur Technologie von Cellares. Der Preis wurde nicht genannt,

„PACT Pharma ist ein führender Entwickler von innovativen personalisierten Medikamenten. Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das PACT Pharma dem Team und der Technologie von Cellares entgegenbringt, um einen Weg zur Herstellung im kommerziellen Maßstab zu schaffen, der gleichzeitig robust und kostengünstig ist", erklärte Fabian Gerlinghaus, Mitbegründer und CEO von Cellares. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, mit der wir sicherzustellen können, dass wir eine Fertigungsplattform schaffen, die den Anforderungen der gesamten Branche und insbesondere jenen von PACT Pharma genügt."

Im Rahmen des EAPP von Cellares wird PACT Pharma dem Unternehmen Einblicke in autologe NeoTCR-Fertigungsabläufe gewähren und an Anwenderstudien teilnehmen. PACT Pharma wird außerdem Feedback zur Hardware und Software von Cell Shuttle geben, um die Benutzerbedürfnisse genauer zu bestimmen und zu Produktanforderungen und Systemspezifikationen beizutragen.

„Derzeit gibt es keine Lösung, die den Anforderungen der Zelltherapiehersteller in allen Phasen des Entwicklungs- und Vermarktungsprozesses gerecht wird", erklärte Tim Moore, Präsident und Chief Operating Officer von PACT Pharma. „PACT Pharma freut sich, mit Cellares zusammenzuarbeiten und einen Beitrag zur Zukunft der Zelltherapieherstellung zu leisten. Die hochmoderne Zelltherapieplattform von Cellares wurde entwickelt, um eine geschlossene, automatisierte und skalierbare Herstellung von Zelltherapien wie unseren autologen NeoTCR-T-Zelltherapien zu ermöglichen. Wir haben die Gelegenheit genutzt, bereits in der Entwicklung auf die Fertigungsplattform von Cellares zurückzugreifen, damit PACT die Möglichkeit, hat, eine neue Ära in der Herstellung von Zelltherapien einzuläuten."