SOF-11 Klimt CAI S.à r.l., Luxembourg ("Bieterin"), eine von Starwood Capital Group ("Starwood Capital") kontrollierte Beteiligungsgesellschaft, teilt hiermit ihre Absicht mit, ein öffentliches Übernahmeangebot mit Bez

Luxemburg (ots/PRNewswire) - Die Bieterin ist seit dem Erwerb einer anfänglichen

Beteiligung von 26% an der CA Immobilien Anlagen AG (" CA Immo ") im Jahr 2018

deren größter Aktionär. In der Folge hat die Bieterin ihre Aktienbeteiligung an

der Gesellschaft aufgestockt und hält per 8. Jänner 2021 27,908,386

Inhaberaktien sowie 4 Namensaktien, die zusammen 29.999893% der gesamten

Stimmrechte repräsentieren.



Die Bieterin beabsichtigt, ihre Beteiligung weiter zu erhöhen. Um den

Verpflichtungen nach dem österreichischen Übernahmegesetz zu entsprechen, wird

die Bieterin ein Antizipatorisches Pflichtangebot für alle CA Immo Aktien und

alle Wandelanleihen (" Wandelanleihe 2017 ") stellen, die nicht von der Bieterin

gehalten werden (" Angebot ").







auf einer cum-dividend Basis angeboten (" Angebotspreis für Aktien "). Das

bedeutet, dass der Angebotspreis je CA Immo Aktie um den Betrag einer

allfälligen, zwischen Bekanntmachung dieses Angebots und der Abwicklung dieses

Angebots erklärten Dividende je CA Immo Aktie reduziert wird, sofern die

Abwicklung dieses Angebots ( Settlement ) nach dem relevanten Dividendenstichtag

stattfindet.



Der Preis von EUR 34,44 ist eine seltene Gelegenheit für die

Beteiligungspapierinhaber der CA Immo, ihre Beteiligung zu monetarisieren und

stellt eine attraktive Prämie von 24,4 % auf Basis des 3-Monats

volumengewichteten Durchschnittskurses von EUR 27,68 (Bloomberg) dar. Dies

entspricht auch einer Prämie von 16.9% im Vergleich zum Börsekurs vom 17.

Dezember 2020, dem letzten Tag bevor die Bieterin begann, ihre Beteiligung auf

knapp unter die 30% zu erhöhen. Während die relevanten europäischen Real Estate

Benchmark Indizes seit 17. Dezember 2020 einen leichten Kursverlust verbuchten,

führte die Beteiligungsakkumulation im selben Zeitraum zu einer Outperformance

der CA Immo Aktie.



Krysto Nikolic, Managing Director und Starwood Capital Group's Head of Real

Estate in Europa: "Nachdem wir kürzlich unsere Beteiligung an der CA Immo erhöht

haben, freuen wir uns, nun dieses Angebot anzukündigen, das zum zuletzt von der

Gesellschaft bekanntgegebenen EPRA NNNAV gestellt werden wird und eine

attraktive Prämie zum derzeitigen Kurswert bietet. Wir sind überzeugt, dass das

Angebot für Aktionäre und Inhaber der Wandelschuldverschreibungen eine sehr gute

Gelegenheit zur Monetarisierung ist. Wir freuen uns darauf, die Gesellschaft

weiterhin zu unterstützen. Auch ist es eines der Ziele von Starwood Capital im







