Paris (ots/PRNewswire) - Was sind die Hauptkriterien der Verbraucher bei der

Auswahl von Lebensmitteln? Der Geschmack, das Aussehen oder die

Service-Erfahrung? Bei den Verbrauchern von heute lautet die Antwort vielleicht

"alle drei".



Die Menschen leben zunehmend gesundheitsbewusst und es gibt ein vielfältiges

Angebot an Lebensmitteln. Traditionelle Kantinen und Catering-Services sind

jedoch nicht ausreichend individuell anpassbar und können natürlich auch nicht

jedem Kunden Tipps für die Gesundheit geben. Kantinen in Unternehmen, Schulen

und anderen großen Einrichtungen stehen vor zahlreichen Herausforderungen, wie

z. B. langsame Abwicklung und lange Warteschlangen. Diese Probleme wirken sich

auch auf die Kundenerfahrung aus. Deshalb ist es mittlerweile zum Branchentrend

geworden, auf intelligente Methoden zurückzugreifen, um sowohl das

Speiseerlebnis und als auch die Effizienz zu verbessern.







Um diesen Herausforderungen zu begegnen, arbeitet Sodexo, einer der weltweitgrößten Catering-Dienstleister, mit Huawei France zusammen, um die intelligenteAbwicklungslösung Seefood auf den Markt zu bringen. Die Lösung basiert auf derAtlas KI-Computing-Plattform von Huawei und nutzt in der AbwicklungsphaseKI-Bilderkennung, um Geschirr automatisch zu erkennen, Preise zu berechnen undBezahlvorgänge mit Karten und über mobile Terminals abzuwickeln.Die Lösung verwendet tiefes metrisches Lernen, um jedes Gericht innerhalb von0,3 Sekunden genau zu erkennen. Sie lernt schnell und kann dieUnterscheidungsmerkmale eines Gerichts sofort erkennen, nachdem derKantinenbetreiber ein neues Foto von einer Mahlzeit eingegeben hat. Das Systembietet einen Algorithmus zum Aktualisieren der Merkmale falsch identifizierterProben, um die Erkennungsquote zu verbessern. Darüber hinaus fügt dasTerminalsystem nach jeder Erkennung automatisch Objekterkennungs- undKlassifizierungsetiketten hinzu und sendet diese an die Trainingsplattform inder Cloud. Auf diese Weise werden die Anzahl der Trainingsmuster und diePräzision der Algorithmusmodelle laufend verbessert. Je öfter es verwendet wird,desto intelligenter wird das System.Die Seefood-Lösung zeichnet sich durch Nährwert- und Kalorieninformationen inEchtzeit aus. Dank dieser Innovationen macht die Lösung nicht nur das manuelleEingreifen der Kassierer überflüssig, wodurch die Wartezeit drastisch verkürztwird, sie bietet den Gästen auch gesündere, technologiegetriebene undpersonalisierte Dienstleistungen."Ich komme jeden Tag zum Mittagessen hierher. Hier funktioniert jetzt alles perSelbstbedienung, von der Auswahl der Gerichte bis zum Bezahlen. Keine