Teuflischer Jahresausblick

Die Notenbank ist zu einem Doktor Faustus geworden und einen Pakt mit dem Teufel eingegangen.

Wenn Sie meine Kolumnen bereits länger lesen, wird es Ihnen schon begegnet sein, dass ich mich in kritischen Situationen oft mit der These getröstet habe, dass eine Krise dann gut zu überstehen sein wird, wenn in ihr die Aktien fallen. Richtig gravierend, so die dahinterstehende Überlegung, wäre es erst dann, wenn in der Krise die Aktien steigen.

Eigentlich haben wir jetzt ja beinahe so seine Situation. Es ist zu erwarten, dass die Pleiten in die Höhe schießen, die Arbeitslosigkeit steigt, ganze Branchen auf der Kippe stehen, das Vertrauen in die Politik restlos verloren geht, doch die Aktien haussieren. Sind wir also schon so weit?

Ich glaube das zwar nicht, dennoch können wir jetzt bereits einen Blick durch den Spalt der Tür in die Zukunft werfen. Denn ein bisschen hat das gegenwärtige Geschehen durchaus etwas mit dem Rette-sich-wer-kann-Gedanken zu tun.

Doch Jahre, bei denen es am Anfang so aussieht, als würden sie dramatisch werden, werden manchmal ziemlich zahm.

Ich glaube, einen kleinen Blick in die ökonomische Wertkunde und Bilanztheorie bietet sich auf jeden Fall an:

(1) Ich denke, dass Edelmetalle derzeit ein gutes Investment sind. Denn bei ihnen ist historisch über Jahrtausende verbürgt, dass sie in Krisen hervorragend geeignet sich, sich andere Güter, lebensnotwendige sowie im Preis verfallene Güter anzueignen.

(2) Immobilien kann ich nicht wirklich beurteilen, die modernen Kaninchenställe aus Beton für 7.000 Euro den Quadratmeter aufwärts würde ich jedoch nicht kaufen. Ansonsten versprechen Immobilien jedoch einen guten Werterhalt. Sollte Deutschland jedoch tatsächlich zum dritten Mal binnen eines Jahrhunderts in eine Diktatur marschieren, sind diese Werte verloren.

(3) Und Aktien? Ich mag generell Bilanzen von Unternehmen, auf denen die Aktivseite pralle Werte zeigt. Auch wenn das letztlich nur ein weltweit gespanntes Netz wie bei Nestlé ist. Ich bin auch bereit, hohe Aufgelder zu akzeptieren, wenn es sich um ein Geschäftsmodell mit großer Zukunft handelt.

Viele Leute glauben ja, dass die Techs in diesem Jahr heftig korrigieren werden. Maybe. Doch ich werde keine einzige Alphabet und auch keine Amazon aus der Hand geben, egal wie stark die Kurse fallen sollten. Genauso bei den Wasserstoff-Aktien. Wenn das tatsächlich die Energiequelle der Zukunft wird, sind keine Aktien weltweit so unterbewertet wie diese vermeintlich massiv überbewerteten.