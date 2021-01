5 IPOs, auf die man sich 2021 freuen kann

Das Argument für IPOs

Warum solltest du also in einen Börsengang investieren wollen? Nun, weil es bei Unternehmen, von denen du begeistert bist und die du wirklich gerne besitzen würdest, am besten ist, so schnell wie möglich einzusteigen, oder? Denke an all die großen Unternehmen, die inzwischen alle kennen, wie Amazon.com und Netflix: Sie haben ihre langjährigen Aktionäre enorm belohnt – vor allem diejenigen, die ganz am Anfang eingestiegen sind.

Wenn Unternehmen, von denen die Menschen begeistert sind, an den Märkten debütieren, kommt es oft zu einem Handelsrausch, der die Aktien in den ersten Minuten, Tagen oder Monaten stark ansteigen lässt. Stell dir zum Beispiel vor, dass Snowflake seine ersten Aktien zu einem Preis von 120 US-Dollar pro Stück angeboten hat. Das ist der Preis, zu dem Insider und verbundene Investoren und Institutionen kaufen konnten. Die Aktien begannen jedoch bei 245 US-Dollar pro Stück zu handeln – was diesen privilegierten Käufern einen sofortigen Gewinn von mehr als 100 % bescherte. (Snowflake-Aktien wurden kürzlich bei 323 US-Dollar gehandelt.)

Das Argument gegen IPOs

Trotz der Anziehungskraft von IPO-Aktien bist du im Allgemeinen besser dran, wenn du sie meidest. Ja, die ersten Investoren in Unternehmen wie Amazon.com und Netflix haben phänomenal gut abgeschnitten, aber die meisten Unternehmen, die frisch an der Börse sind, stellen sich nicht als das nächste Amazon oder Netflix heraus. Und selbst bei denjenigen, die es werden, kannst du ein paar Jahre oder viele Jahre nach ihrem Debüt recht ansehnlich profitieren.