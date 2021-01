durch die Demokratischen Sieger bei den Senatorenwahlen in Georgia könnte auch die neue US-Administration mit weiteren, großangelegten Initiativen weiteren Schwung geben. Südkoreas und Chiles Wasserstoffintiativen waren Auslöser für zwei wichtige Unternehemensentwicklungen bei den “Wasserstoffs”(SiemensEnergy in chile, Plug Power in Südkorea). Und die Kanadische Initiative fand ja bereits den Beifall Ballard Powers und weckte bereist Begehrlichkeiten. Ganz zu schweigen von Johnsons Initiative, die bei Wrightbus, dem Ballard Partner, bereits die Kassen klingeln lässt.

So verbessern sich die Rahmenbedingungen für die Wasserstoffwerte von Woche zu Woche. Und zu Recht rechnen die Unternehmen der Branche mit einer Umsatzexplosion in den nächsten Jahren. Aber dieser Kuchen lockt natürlich auch bisher eher am Rande stehende Player an. Die Konkurrenz nimmt zu. Und hierbei treten durchaus finanzstarke Konzerne an.

Voller Spannung richten sich die Augen auf die neue Biden Administration, die sich ja bereits zum Pariser Klimaabkommen bekannt hat und diesem wieder beitreten möchte. Wenn man bedenkt wieviel allein die Wasserstoff-fördernden Programme einiger US-Bundesstaaten an Bewegung gebracht haben und bringen, kann man ermessen, welche Wirkungen eine aktive Klimapolitik auf Bundesebene haben könnte. Insbesondere da sich in einigen Sektoren eigentlich nur mit Wasserstoff die Klimaneutralität erreichen lässt. Stichworte sind hier: Transport, Logistik, Energieverorgung dezentral, Seefahrt, Luftfahrt und…

und zogen nicht nur den amerikanischen Wasserstoffindex kräftig hoch. In diesem ist Plug Power mit einer MarketCap von über 20 Mrd. USD das Schwergewicht. Und so hat die sensationelle Entwicklung letzte Woche bei Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) zu neuen Indexrekorden geführt. Plug Power wird am 26.01.2021 einen Ausblick bieten und über aktuelle Entwicklungen berichten – insbesondere über das Joint-Venture mit SK Group und deren Kpaitalbeteiligung von 1,5 Mrd USD an Plug Power. Ein wichtiger Tag für die weitere Kursentwicklung, die mittlerweile – mindestens auf kurze Sicht – definitiv heissgelaufen scheint.

DIE KURSENTWICKLUNGEN DIESER WOCHE KÖNNTEN KURZFRISTIG ZU EINER KONSOLIDIERUNG FÜHREN. Die Kurssprünge einzelner Werte, wie Plug Power oder Everfuel als Beispiel, könnten – zumindest kurzfristig – zu Gewinnmitnahmen einladen. Also Vorsicht angesagt für Investierte und für Interessierte sollten günstigere Einstiegskurse kommen.

sind die Themen, die eine Branche prägen. So will man einen Billionen-Markt bis 2050 prägen, entwickeln und aufbauen. Eine Fortsetzung der positiven Nachrichtenlage bei NEL Asa (ISIN: NO0010081235) und die Beteiligung EverfuelA/S (ISIN: DK0061414711) gab ebenfalls seit dem letzten Wochenrückblick. Übernahme eines Tankstellenbetreibers durch Everfuel in Dänemark und Auftrag an Nel für eine Elektrolyseanlage durch die Beteiligung Everfuel. Dazu noch Vollzug der norwegischen Beteiligungsrochade. Nächster wichtiger Termin bei Nel: “21.01.2021 – Capital Markets Day”

Und NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) versucht das große Orderstorno aus letztem Jahr vergesssen zu machen – mit intensivierter Kapitalmarktkommunikation und Transparenz. Derzeit scheint das zu funktionieren, wenn man die Kursentwicklung betrachtet. Und wenn der als Leuchtturmorder bezeichnete “größte Auftrag” der Geschichte sang und klanglos beerdigt werden muss,ohne das der Kurs einbricht, kann man von einem Erfolg der “Marketingleute” reden.Wie nachhaltig? Wer weiss? Derzeit ist alles mit eme Etikett Wasserstoff spannend für die Anleger. Auch größtenteils oder zumindest kräftig zurechtgestutzte Player wie NIKOLA. Noch?

Auch die ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023) wird wohl mittlerweile als heißer Wasserstofftip gehandelt. Jetzt reichte es Ende Dezember sogar für eine Rückkehr ElringKlingers in den SDAX. Brennstoffzellen Produktion mit potentiellen Milliardenumsätzen. Anders wäre der Kurs der Aktie nicht zu erklären – Wasserstoff könnte aus dem wankenden Automotive-Wert einen fast “Hot Stock” machen – und die operativen Chancen im H2-Sektor sind wesentlich höher als bei vielen der “Nur eine Idee”-Wasserstoffwerten, die teilweise zu unglaublichen Multiples gehandelt werden. Und dann wurde der Höhenflug der Aktie jäh unterbrochen – Downgrade von Warburg war Anlass für einen kleinen Ausverkauf der Aktie,

Bei Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085) gab es zwar kräftige Kursgewinne, aber keine News. Der Plug Power-Effekt wirkte – auch bei Bloom Energy Corp (ISIN: US0937121079),die ja bereits im September eine Zusammenarbeit mit einer Tochter der SK Group meldeten.

Südkoreas SK Group startetGemeinschaftsunternehmen mit Plug Power für den asiatischen Markt!

Und unterlegt dieses mit einer Kapitaleinlage von insgesamt 1,5 Mrd USD – in Form von Wandelanleihen, Aktien, Vorzugsaktien und wandelbaren Vorzugsaktien. Insgesamt wäre SK nach Wandlung aller Komponenten mit rund 51,4 Mio Aktien zu einem Preis von 29,2893 USD – ohne Discount auf den Durchschnittspreis der letzten 30 Tage – mit 9,9 % an Plug Power beteiligt.

Ohne Discount bei 1,5 Mrd USD Investment

ist schon etwas ungewöhnlich, zeigt aber die starke Position Plug Powers. So konnte Plug Power als “Preis” für das Gründen des Gemeinschaftsunternehemens die größte Einzeinvestition seit 20 Jahren im Rahmen eines Privatinvestments in “Clean Enwergy”. Und warum geht es in der Gemeinschaftsfirma? Es geht um die Produktion von Brennstoffzellen, Wasserstofftankstelleninfrastruktur und Elektrolyse-Anlagen für Südkorea und den gesamten asiatischen Markt.

Man kombiniert die Marktposition der SK Group im asiatischen Energiemarkt und deren Shift zu Nachhaltigkeit mit grünem Wasserstoff mit der technologischen Kompetenz Plug Powers bei Elektrolyse, Brennstoffzellen und Wasserstofftankstellen.

Auslöser war die Regierungsinitiative Südkoreas für Wasserstoff – 40 Mrd Markt in 2040 allein in Südkorea

An dem durch die Regierung Südkoreas aufgemachten riesigen H2-Markt in Südkorea bis 2040 will man ein kräftiges Stück “abbeissen”: Es geht um ein Ziel von “over 5MM tons of hydrogen per year, over 6MM fuel cell EVs, 1,200 refilling stations and 15 GW of fuel cell power generation, and expects the cumulative economic value of its hydrogen economy to reach ~$40Bn by 2040.”

Beeindruckende Perspektiven

“SK Group has an established strategy for building out the hydrogen economy in South Korea and beyond,” sagt Andy Marsh, CEO Plug Power. “The current relationship with SK Group offers immediate strategic benefits to Plug Power to accelerate its expansion into Asian markets – and is intended to result in a formal joint venture (JV) by 2022. Due to the complementary strengths in this partnership, we expect rapid growth and significant revenue generation from the joint venture that are incremental to our 2024 plan.”

“Plug Power is a leading player in the hydrogen industry with decades of experiences and distinguished business model,” bemerkt Hyeongwook Choo, Head of Hydrogen Business Development Center of SK Holdings und President & CEO of SK E&S. Und das ist die SK Holding Tochter für Clean Energy, Flüssiggas und Kraftwerksbau.

“This partnership between Plug Power and SK will bring significant and solid opportunities in the hydrogen industry, creating value to society. SK Group is focusing and actively investing into the ESG sector and Plug Power would be one of our splendid footprints within this strategy.”

Der Investorencall am 26.01.2021 wird so noch spannender

Hier die Einzelheiten, um über “preliminary results for the full year of 2020, including continual progress versus our business goals. Additionally, Mr. Marsh will outline the company’s plans for 2021.” informiert zu sein.

“Join the call: Date: January 26, 2021; Time: 10:00 am ET; Toll-free: 877-405-1239; Direct webcast: https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1417059&tp_key=03b1210eda.; The webcast can also be accessed directly from the Plug Power homepage (www.plugpower.com). A playback of the call will be available online for a period of time following the call.“

Im Vorfeld bekannt: Gefallen ist sie schon, die Entscheidung, wo die Gigafactory Plug Powers in geplantem Rekrodtempo gebaut werden soll. Oder wird ein bestehendes Gebäude möglicherweise umgenutzt? Jedenfalls hiess es am 30.12.:

“Weisser Rauch stieg auf”

Denn die Standortwahl ist entschieden: “The location for the Plug Power state-of-the-art Gigafactory has been selected! More details to come in the New Year.” heisst es am 30.12. in einem Tweet der Plug Power Inc. Und sich wohl bewust, dass das dem Markt nicht reicht, um die Kurse weiter steigen zu lassen, folgt am 31.12.2020 eine weitere Ankündigung.

Plug Power Inc.’s CEO will sich der Öffentlichkeit stellen und klare Ansagen für 2021 äußern. Und so heisst in einem entsprechenden Tweet Plug Power “will hold a Business Update conference call in January 2021. #CEO Andy Marsh will provide a review of 2020 versus our stated metrics, and outline plans and strategic priorities for 2021. Access details to come.“

Investitionsmittel von 3,2 Mrd USD seit der Megakapitalerhöhung

Und so erkärte Plug Power vor einigen Wochen bereits mit 1,7 Mrd USD Investitionsmitteln die einzigartige Chance zu haben, alle strategischen Planungen umzusetzen – insbesondere die “grüne Wasserstroff Initiative”, die USA-weit die Versorgung mit grünem Wasserstoff herstellen soll.

Und wie Plug Power letztlich mitteilte will man dazu 5 regionale “Grüne H2 Produktionsstätten” in den USA erbauen. Natürlich wird Plug dabei weiterhin auf die Partnerschaften mit Apex Clean Eenrgy und Brookfield Renewable für die Versorgung mit preiswerter erneuerbaren Energie zurückgreifen – wir berichteten am 24.09.2020 über die beiden wichtigen Kooperationspartner.

Und jetzt gibt es auf einmal 1,5 Mrd USD zusätzlich – mehr als ein Turbo!

Starke Position erreicht – Gestaltungsspielraum kräftig durch zusätzliche Milliarden erhöht

Und man will mit der Kombination günstige erneuerbare Energien, von strategischen Partnern zur Verfügung egstellt, wie Apex und Brookfield, und hohe finanzielle Flexibilität das Ziel erreichen:

Mit der hauseigenen Elektrolyse-Technologie und Verflüssigungstechnologie soll ein grünes H2-Netzwerk Us-weit entstehen. Und nicht zu vergessen bereits jetzt ist PlugPower der größte Nutzer flüssigen Wasserstoffs in den Staaten. Mit einem von derzeit 40 Tonnen pro Tag auf 100 Tonnen pro tag in 2024 steigenden Bedarf.

Bereits 2022 sollen zwei Produktionsstätten liefern! Der Rest bis 2024

So sollen die ersten zwei Produktionsstätten des Verbundes bereits in 2022 Wasserstoff produzieren. Alle 5 Werke sollen spätestens in 2024 produzieren. Ergebnis wäre das erste – und da NIKOLA schwächelt – und bisher einzige realistische landesweite H2-Netzwerk. Und man verfolgt damit hohe Ambitionen: Man willw esentlcih den CO2-Abdruck der Transport- und Logistikindustrie reduzieren. Natürlich auch mit den Brennstoffzellen von Plug Power – man liefert und bietet ja schließlich die ganze Bandbreite.

Und 2 ,5 Billionen USD bis 2050

So stark soll der Anteil Wasserstoffs an der weltweiten Energieversorgung bis 2050 steigen, wenn man McKinsey glauben will. Und die sind eigentlcih nicht für träumereien bekannt, sondern haben in der Vergangenheit durchaus realsitische Studien verfasst. “According to consultancy McKinsey & Company, the global hydrogen economy could reach $2.5 trillion by 2050, representing 18% of the global energy demand.” (CN Plug Power, 24.11.2020)

Und die 3,2 Mrd USD-Wette könnte aufgehen!

“We are very pleased with the reception from the institutional investors and the market resulting in a meaningfully upsized capital raise. This ideally positions Plug Power to accelerate the growth of the green hydrogen economy in the United States and globally, a job we wholeheartedly accept,” sagt Andy Marsh, CEO of Plug Power. “Green hydrogen provides one of the lowest carbon emission solutions from a wells-to-wheels perspective serving a variety of different industries.”

“We have identified several locations working with strategic partners where we can produce green hydrogen at parity with grey hydrogen and see further opportunities to reduce the cost of green hydrogen. Furthermore, this recently completed capital raise and in house capabilities ideally positions us to accelerate the build out of this green hydrogen network,” ergänzt Sanjay Shrestha, Chief Strategy Officer und Head of Plug Power’s Green Hydrogen Generation Business.

Und es ist auch noch Geld für die Gigafactory da.

Und es bleibt spannend bei Plug Power, denn das großes Geheimnis über die geplante Gigafactory Plug Powers, die ja schon 2024 produzieren soll, wurde noch nicht gelüftet. Während Plug Power schon klar die Dimensionen kommuniziert hat: Mit einem geplanten Gesamtoutput von mehr als 1,5 GW, mehr als 7 Millionen Brennstoffzellenmembranen (MEA), mehr als 7 Millionen ” Bipolaren Platten”. Und damit mehr als 500 MW Elektrolysekapazität und mehr als 60.000 Stacks für Brennstoffzellen: So wird man ganz neue Produktionsdimensionen erreichen können. Alles dass soll mit nachhaltigen Energien produziert werden. Offen ist noch die Standortfrage. “Man sei mit den Regierungen von zwei Staaten (gemeint sind wohlUS-Bundes-Staaten) in abschließenden Gesprächen über den Standort” hieß es noch am 02.11.2020 offiziell.

Maschinenpark für die Gigafactory ist schon bestellt

Deshalb sollte der Standort auch bald feststehen, vielleicht schon am Montag? Jedenfallls sei der Produktionsbeginn in 2024 im Plan, also wird es Zeit mit den Bauarbeiten zu beginnen. Auch im Wettrennen mit Nel Asa, die auch eine Gigafactory bauen: Für Elektrolyseanlagen in Heroya mit einen ähnlichen Produktionsbeginn. Klar Plug Power wird zusätzlich Brennstoffzellen produzieren, aber bei den Elektrolysegeräten steht man in direkter Konkurrenz zu den Norwegern. Also: Zeit ist wichtiger Faktor in diesem Wettrennen, um die wirtschaftlichste Produktion von Wasserstoff-Equipment.

Egal, dass am 01.06.2020 der Kurs noch bei bei 4,15 USD war?

Das Timing Plug Powers ist optimal und der hohe Aktienkurs reduziert die Verwässerung der Altaktionäre im Vergleich zur Jahresmitte wesentlich. Und hier ein einfaches Rechenexempel: Hätte man am 01.06.2020 zum damaligen schlusskurs von 4,15 USD rund 1 Mrd uSD “in die Kassen holen wollen”, dann hätte man rund 240 Mio Aktien emittieren müssen!

Also ein perfektes Timing des Managements, das natürlich kurzfristig den Kurs negativ beeinflussen wird, aber den langfristigen Unternehemnsplänen entspricht und diese stützt.Und die Pläne Plug Powers bezüglich Umsatz- und Gewinnzielen sind klar kommuniziert.

2023 Gewinne, 2024 1,2 Mrd Umsatz mit Gewinnen!

Einen Gewinn sieht man zumindest noch nicht für 2021 – dann will man zwar eine kräftige Umsatzsteigerung auf mittlerweile 412 Mio. USD erreichen, aber mit einem EBIT von noch Minus 33,3 Mio USD (Nettoergebnis: Minus 90,6 Mio USD) weiterhin in der Verlustzone verharren. 2022 soll ein Umsatz von 573 Mio USD mit einem EBIT(betrieblich) von Plus 10 Mio USD, aber einem Nettoergebnis von immer noch Minus -61,6 Mio USd. Aber 2023 werden bereits Unternehmens-Gewinne erwartet, Und 2024 bereits 1,2 Mrd. USD Umsatz – spannende Erwartungen.

Aktuell stimmt die Entwicklung hin zu diesen Zielen

Für das Q3/2020 meldete Plug Power einen Umsatz von 125,6 Mio. USD. Hiermit liegt man 10% über der eigenen Guidance und 73,4% über dem Umsatz des Q2/20. “Beim Umsatz werden zwischen 103,3 und 112 Mio USD erwartet – 106,5 Mio USD als Consensus. Im Vorjahresquartal standen 56,4 Mio USD Umsatz in den Büchern. Also wird eine beeindruckende Umsatzsteigerung erwartet….” So schrieben wir noch vor den Zahlen und dann: 125,6 Mio. USD. Dass nennt man Übererfüllung der Erwartungen! Und fast natürlich erhöht Plug jetzt seine Jahresprognose auf einen Umsatz zwischen 325 und 330 Mio. USD. Weiter mit der Story.

Und die heutige Nachricht könnte bei den Analysten zum Nachdenken führen, ob die Kursentwicklung vielleicht doch immer mehr operativ “unterbaut” wird…

PLUG POWER INC-KURS Montag 04.01.2021: NASDAQ Eröffnung: 32.17 USD / Schluss Freitag 08.01.2021: 53,775 USD.



