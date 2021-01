Die Grundrente kommt, der Soli-Zuschlag fällt weg und einige weitere neuen Gesetze bringen Vorteile in verschiedensten Bereichen für Verbraucher mit sich.

Allgemeines für Verbraucher – Was ist neu?

Personen, die von Zuhause aus arbeiten, profitieren künftig von einer Homeoffice-Pauschale. Für jeden Tag, den sie im Homeoffice arbeiten, können Betroffene 5 Euro als Werbungskosten absetzen – maximal 600 Euro. Für diese Tage entfällt gleichzeitig die Fahrtkostenpauschale.

Teurer wird Tanken und Heizen mit Öl und Gas. Für Öl und Diesel sind im kommenden Jahr rund 8 Cent mehr pro Liter fällig, für Benzin rund 7 Cent pro Liter. Beim Erdgas steigen die Kosten um circa 0,6 Cent pro Kilowattstunde.

Gleichzeitig sinken die Abgaben auf Strom. Grund dafür ist die Reduzierung der Umlage für Erneuerbare Energien (EEG). Diese Änderung kommt allerdings nicht unbedingt beim Verbraucher an. Da auch andere Faktoren den Strompreis beeinflussen, könnte dieser unter Umständen sogar steigen.

Die Zwei-Faktoren-Authentifizierung soll Zahlungsvorgänge im Internet per Kreditkarte in Zukunft noch sicherer machen. So wird die Zahlungssumme, ab der eine weitere Angabe zusätzlich zu den Kontodaten notwendig ist, niedriger. Ab dem 15. Januar kann dementsprechend schon ab 250 Euro beispielsweise eine Transaktionsnummer (TAN) abgefragt werden, ab dem 15. Februar gilt dies ab 150 Euro. Ab März soll diese Regelung bei allen Bezahlvorgängen, egal welcher Summe, greifen.

Nicht nur im Online-Banking – auch im Bargeld-Bereich steht eine Änderung an: Die 20-Euro-Scheine werden ausgetauscht. Ein neuer Schein, der mit einem Speziallack beschichtet ist, kommt dafür in Umlauf. Die neuen Scheine gelten als länger haltbar.

Finanzen – Was ist neu?

Wie bereits lange angekündigt, kommt nun die Grundrente. Betroffen davon sind Personen, die mindestens 33 Jahre lang gearbeitet haben und trotzdem nur eine geringe Rente ausgezahlt bekommen. Durch einen individuellen Betrag wird ihre Rente aufgestockt. Dies geschieht automatisch, ohne dass Betroffene einen entsprechenden Antrag stellen müssen.

Ebenfalls bereits lange in der öffentlichen Diskussion: Der Solidaritätszuschlag fällt weg. Alleinstehende – je nach Steuerklasse – die nicht mehr als rund 62.000 Euro Einkommen versteuern müssen, bekommen durch diese Änderung mehr von ihrem Bruttogehalt ausgezahlt.

Die Mehrwertsteuer, die in den vergangenen Monaten reduziert wurde, steigt nun wieder auf die sonst üblichen 19 Prozent, beziehungsweise für bestimmte Waren und Produkte auf 7 Prozent.

Gleichzeitig steigt der Mindestlohn von den bisherigen 9,35 Euro auf 9,50 Euro pro Stunde. Am 1. Juli steht eine weitere Erhöhung auf 9,60 Euro an.

Außerdem steigt der Regelsatz für Hartz-IV-Bezieher. Alleinstehende Erwachsene erhalten somit zum Beispiel künftig 446 Euro statt wie bisher 432 Euro.

Änderungen stehen auch beim Grundfreibetrag an. Bis zu einem Jahreseinkommen von 9.744 Euro müssen Alleinstehende keine Einkommenssteuer zahlen, für verheiratete Paare gilt der doppelte Betrag.

Ähnlich ändert sich auch der Freibetrag für Menschen mit Behinderung, dieser wird verdoppelt.

Verkehr – Was ist neu?

Die KfZ-Steuer für neu zugelassene Autos orientiert sich demnächst enger am jeweiligen CO2-Ausstoß. Je niedriger dieser, desto vorteilhafter für den Verbraucher. Besonders geringe Abgaswerte werden mit einem Abschlag von 30 Euro pro Jahr belohnt.

Wer Verkehrsunfälle fotografiert oder filmt, insbesondere verstorbene Personen, muss mit hohen Strafen rechnen. Diese können zwischen Geldstrafen und Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren variieren.

Die Farbe der grünen Versicherungskarte für Fahrten ins Ausland ändert sich. Versicherungen können das Dokument demnächst online an die Versicherten verschicken, die sich die Karte schließlich selbstständig auf weißem Papier ausdrucken können.

Fahrzeughalter mit einer gelben HU-Plakette müssen diese im kommenden Jahr austauschen lassen. Die jeweilige Prüfstelle ersetzt die Plakette durch eine Rosafarbene, sofern bei einer Prüfung keine technischen Mängel festgestellt werden.

Die Führerscheinprüfung verlängert sich um rund zehn Minuten. Ziel ist es außerdem, sie nach einheitlichen Kriterien stattfinden zu lassen. Durch den damit verbundenen Mehraufwand erhöht sich jedoch die Prüfgebühr um knapp 30 Prozent.

Familie und Gesundheit – Was ist neu?

Ärzte können Krankschreibungen künftig elektronisch an die zuständige Krankenkasse übermitteln. Ziel ist es, die Übermittlung papierlos zu gestalten. Krankgeschriebene müssen dem Arbeitgeber den „gelben Zettel“ jedoch weiterhin per Post zuschicken.

Als elektronische Verordnung können Ärzte außerdem Rezepte ausstellen. Ab dem 1. Juli sind Rezepte sowohl in Papierform als auch im elektronischen Format gültig, zu Beginn von 2022 sollen schließlich nur noch elektronisch übermittelte Rezepte gültig sein.

Ultraschall-Untersuchungen während der Schwangerschaft, die medizinisch nicht notwendig sind, sind nicht mehr erlaubt.

Familie – Was ist neu?

Der zu zahlende Betrag des Kindesunterhalts für Eltern, die getrennt voneinander leben, steigt. Im kommenden Jahr ändern sich die Bedarfssätze innerhalb der Düsseldorfer Tabelle, die als Ermittlungsgrundlage gilt.

Erhöht wird außerdem das Kindergeld. Für das erste und zweite Kind erhalten Eltern 219 Euro, für das dritte Kind 225 Euro und ab dem vierten Kind 250 Euro.



Was ist sonst wichtig?

Ab dem 3. Juli 2021 ist der Vertrieb von Einwegplastik unzulässig. Darunter fallen zum Beispiel Plastikbecher, Plastikgeschirr, Trinkhalme oder Plastik-Wattestäbchen. Ebenfalls nicht mehr erlaubt sind Einwegverpackungen aus Styropor.

Wer im kommenden Jahr seinen Personalausweis erneuern muss, muss dafür mehr Geld zahlen. Denn die Kosten dafür steigen von ursprünglichen 28,80 Euro auf 37 Euro. Zudem werden künftig auch gegen den Willen der beantragenden Person zwei Fingerabdrücke gespeichert. Dies gilt ab dem 2. August.

Neu ausgestellte Kinderreisepässe sind nur noch ein Jahr lang gültig. Sie können dann jedoch um ein Jahr verlängert werden.

„Upskirting“ und „Downblousing“ gelten künftig als Straftat. Die umgangssprachlich genutzten Begriffe bezeichnen das Fotografieren oder Filmen unter Röcke oder andere Kleidungsstücke sowie in den Ausschnitt. Für diese sogenannte Verletzung des Intimbereichs drohen Geldstrafen oder auch eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren.

Wenden Sie sich an uns!

Bei weiteren Fragen zu Gesetzesänderungen, wenden Sie sich an die Kanzlei Mingers. Rechtsanwaltsgesellschaft mbH! Wir beraten Sie gerne. Erreichen können Sie uns unter der Telefonnummer 02461/ 8081 oder dem Kontaktformular auf unserer Website. Weitere Rechtsnews finden Sie in unserem Blog oder YouTube-Channel.