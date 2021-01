DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hat CDU und CSU zu Geschlossenheit im Superwahljahr 2021 aufgerufen. "Nur gemeinsam geht es", sagte Söder am Samstag als Gastredner beim digitalen Neujahrsempfang der nordrhein-westfälischen CDU. Kommende Woche stehe zunächst die "wichtige Entscheidung über den CDU-Bundesvorsitz an. Nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im März müssten CDU und CSU "gemeinsam überlegen, wie wir Programm und auch Personal für die Bundestagswahl aufstellen".

Auf dem Online-Parteitag am 15. und 16. Januar bewerben sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen für den Parteivorsitz.