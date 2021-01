Wir haben einen absoluten Liebling im Dax. Welcher das ist, sagen wir Ihnen gerne in folgendem Artikel!

Käse, für manche eine Zumutung, für andere kann er nicht würzig genug sein. Unter den Käseliebhabern gilt der junge Gauda als viel zu mild. Und überhaupt wird unter den Käsekennern der Gauda eher gemieden. Stärkere Hartkäsesorten, wie der Manchego oder der Compté, stehen bei Feinschmeckern wesentlich höher im Kurs.

Unter den DAX30-Aktientiteln mag für manche HeidelbergCement wie der Gauda unter den Käsesorten daherkommen. Und ja, HeidelbergCement baut keine schnellen Autos, oder sonstige Dinge, die heute en Vogue sind. Aber ohne HeidelbergCement hätten wir kein Dach über dem Kopf. Für uns Grund genug, genauer hinzusehen.

Dieses genauere Hinsehen wird belohnt. Unsere Position befindet sich aktuell mit knapp +10% ganz gut am Startblock. Am Startblock deshalb, weil wir davon ausgehen, dass das erst der erste zaghafte Schritt auf einer sehr langen Strecke ist. Wir sagen es hier nochmals in aller Deutlichkeit: HeidelbergCement gehört zu diesen Titeln mit dem größten Potential auf der Oberseite unter allen 30 Dax titeln!

HeidelbergCement Chart vom 08.01.2021

Andere Einschätzungen, die diesen Titel in die Tiefen des Charts prognostizieren, sind ein Kaas. Ein ganz schwer verdaulicher Kaas, mit Schimmel der nicht gut ist für den Magen!

Falls Sie noch nicht investiert sind, dürfen Sie sich jetzt gern ärgern. Aber etwas beruhigen können wir Sie auch, denn auf dem Chart weiter oben können Sie sehen, dass wenn sich HeidelbergCement an unsere Prognose hält, bekommen wir schon bald eine weitere sehr gute Einstiegschance. Diese sollten Sie aber dann nicht verpassen!

HeidelbergCement kann dieses Jahr gut und gerne 50%-70% an Wert zunehmen.

Und tappen Sie nicht in die Falle der Crashpropheten. Bleiben Sie heiter! Wir werden dieses Jahr nicht den finalen größten Todescrash aller Zeiten bekommen, sondern einen richtig würzigen Bullenmarkt!

