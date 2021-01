Broker-Wahl mit Überraschungen – Smartbroker und eToro rollen den Markt auf

In den vergangenen Jahren ist das Angebot für Broker deutlich breiter geworden und damit nicht unbedingt übersichtlicher. Kunden sollten genau hinsehen. Im Crash des Frühjahrs 2020 offenbarten sich Schwächen. Einige etablierte Broker haben die Corona-Krise als Bewährungsprobe nicht bestanden, wie ein Test von Feingold Research zeigt. Es gibt aber gute Alternativen. Smartbroker und eToro haben gewonnen.

Als die Märkte im Februar und März ohne Atempause in die Tiefe rauschten, stand das Finanzsystem nach Meinung einiger Crash-Propheten kurz vor dem Kollaps. Auch wenn sich dies wie so häufig in der Vergangenheit als Übertreibung herausstellte, erlebten zumindest einige Broker ihr Waterloo. Schlaflose Nächte hatten vor allem Anleger der comdirect-Tochter Onvista, hier kam es zu Totalausfällen. Größere Handelsprobleme mussten auch die Kunden von TradeRepublic hinnehmen – ein klassischer Fehlstart des Neulings auf dem deutschen Brokermarkt.