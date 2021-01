BERLIN (dpa-AFX) - Starke Quote für "Ein starkes Team": Der ZDF-Krimi hat am Samstagabend ab 20.15 Uhr der Konkurrenz keine Chance gelassen. 8,34 Millionen Zuschauer sahen die Folge "Man lebt nur zweimal", in der die TV-Kommissare Otto Garber (Florian Martens) und Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) einen Mord im OP-Saal aufklären mussten. Der Marktanteil für das ZDF lag bei 24,2 Prozent.

In der ARD rieten prominente Gäste in der Quizshow "Wer weiß denn sowas XXL" um die Wette. Gastgeber Kai Pflaume konnte 5,94 Millionen an den Bildschirmen begrüßen, die Einschaltquote betrug 18,6 Prozent.