BERLIN (dpa-AFX) - Die Gesetzespläne von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zu einer Reform des Hartz-IV-Systems werden von der FDP im Bundestag als teuer und unzweckmäßig abgelehnt. "Der Verzicht auf Sanktionen und die Erhöhung der Leistungen sind die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens durch die Hintertür", sagte der sozialpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Pascal Kober, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Heil sieht in einem am Samstag bekannt gewordenen Gesetzentwurf vor, dass dauerhaft einen erleichterten Zugang zur Grundsicherung geben soll, wie er bisher lediglich in der Corona-Krise ermöglicht wird. Ausgesetzt ist in der Krise eine Prüfung der Jobcenter zu Wohnung und Vermögen. Außerdem sollen Sanktionen für unkooperative Hartz-IV-Empfänger per Gesetz laut Heil stark entschärft werden.