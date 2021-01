Weniger Andrang auf hessische Wintersportgebiete am Sonntag

FULDA/SCHMITTEN (dpa-AFX) - Trotz sonnigen Winterwetters ist der Andrang auf die hessischen Wintersportgebiete am Sonntagvormittag zunächst ausgeblieben. "Es ist alles ganz ruhig bei uns", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Osthessen über die Situation an der Wasserkuppe und am Hoherodskopf. Die Polizei teilte über Twitter allerdings mit, dass die Parkplätze rund um den Hoherodskopf bereits am Sonntagvormittag ausgeschöpft waren.

Auch am Feldberg blieb der große Andrang zunächst aus, obwohl auch hier die Parkplätze früh voll waren. Die Zufahrtsstraßen rund um den Großen Feldberg sind noch bis einschließlich kommenden Montag gesperrt. Die Maßnahme sollte wie Betretungsverbote und verstärkte Kontrollen einen Massenandrang auf die hessischen Wintersportgebiete verhindern.

Bereits an den vergangenen Tagen war appelliert worden, touristische Ausflugsziele angesichts der Corona-Pandemie zu meiden./wem/DP/zb