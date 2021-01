Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DAX-Wochenplan Gelungener DAX-Jahresstart, was kann folgen? Ein gelungener DAX-Jahresstart kann attestiert werden. Die 14.000 sind erobert worden und an vier Handelstagen sahen wir Pluszeichen. Was kann nun noch an Dynamik folgen?