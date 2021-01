Anlegerverlag BioNTech: der Gewinner des Jahres! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 10.01.2021, 14:48 | 37 | 0 | 0 10.01.2021, 14:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Wow, was die Mainzer Biotech-Firma dieses Jahr an Kursgewinnen abreißt, ist der absolute Wahnsinn! Die Aktie kennt kein Halten mehr und geht immer weiter durch die Decke! Wird sich BioNTech weiterhin so entwickeln können oder läuft die Aktie Gefahr, schon bald einzubrechen? Für einen Einbruch gibt es wenig bis gar keine Argumente, denn die Impfungen laufen gerade erst richtig an! Anleger-Tipp: BioNTech ist in diesen Tagen eine richtig große Nummer! Welche Impfstoff-Aktie 2021 die größten Gewinnchancen eröffnet, lesen Sie unserer brandaktuellen Sonderstudie. Einfach hier klicken. Unglaublich, was für ein Feuerwerk das Wertpapier von BioNTech in den letzten Tagen abbrennen kann! Die Aktie von BioNTech macht den Anlegern in diesen Tagen eine Menge Spaß und hat weiteres Potenzial, auch den aktuellen Kursgewinn noch einmal zu steigern. Hier sollte man sich als Anleger in Stellung bringen, um die aktuelle Siegesserie weiter ausschöpfen zu können! Im weiteren Verlauf der Coronapandemie wird BioNTech eine riesige Menge seines Impfstoffs verkaufen können. Mit steigenden Absätzen und Umsätzen wird diese Marke immer weiter an Marktwert gewinnen! Das wird auch nicht an der Aktie vorbeigehen, die bereits vor dem Wochenende um 7,44 Prozent und 5,70 Euro zulegen konnte, wodurch der Aktienwert auf 82,30 Euro gestiegen ist! Fazit: Ist BioNTech wirklich der größte Gewinner der Krise oder gibt es andere interessante Werte mit mehr Potenzial? In unserer brandaktuellen Sonderstudie haben wir die Impfstoff-Aktien für Sie unter die Lupe genommen. Hier finden Sie die Ergebnisse.



