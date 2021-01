TUI – SO verdient man Geld…

Liebe Leser, die TUI nähert sich der 4-Euro-Marke und jetzt wird die Ernte eingefahren. Um es deutlich zu machen: Der Kurs heute früh war ein Elfmeter. Entweder, um TUI zu verkaufen bei 4,80 / 5 Euro oder um mutig short zu gehen. Unsere Leser hatten im Turbo-Dienst genau das in der mailbox – mit einem Audio, das Ihnen den Sachverhalt genau erklärt hat. So sieht unser Service aus und wir finden, so kann man ihn einmal transparent erklären, was man bei uns erwarten kann. Schnell am Markt, verständlich in der Erklärung, schnell in der Umsetzung und mit sofortigem Service. Dazu sehr kompakt. Und bitte noch etwas beachten: Fragt uns als Abonnent gerne, welche Scheine Ihr wählen sollt. ING ist sicherlich kein guter Emittent bei Einzeltiteln schon mal gar nicht. Beispiel – TUI-Bull-Papiere waren heute off im Brief-Kurs und im Minus obendrein den ganzen Tag. Das ist lächerlich und andere Emittenten wie UniCredit oder Morgan Stanley oder DZ Bank sind richtige Derivate-Anbieter. ING ist es nicht und wir können da keine Empfehlung geben, dort zu handeln. Muss man klar so sagen. Nun zu unserem Service:

So sieht das dann aus in Eurer mailbox wenn so etwas passiert wie bei TUI:

10:00 Uhr:

“Liebe Abonnenten, Wir haben ein kleines Audio zur TUI-Aktie für euch. Die Aktie notiert am heutigen Freitag mit Bezugsrechtabschlag wegen Kapitalerhöhung. Dieser Abschlag wird derzeit wieder hochgekauft. Daniel erklärt alles im Audio.”