Unsere letzte Kommentierung zu Brent C.O. überschrieben wir an dieser Stelle mit „Kommt jetzt Zug rein?“.

Unsere letzte Kommentierung zu Brent C.O. überschrieben wir an dieser Stelle mit „Kommt jetzt Zug rein?“. Das war kurz vor Weihnachten. Mittlerweile sind einige Handelstage vergangen und in Bezug auf Brent C.O. lässt sich feststellen, dass der Ölpreis weiterhin gewillt ist, „Meter“ auf der Oberseite zu machen.

Rückblick. Zuletzt hieß es unter anderem „[…] Brent C.O. gelang es zuletzt, die psychologisch wichtige Marke von 50,0 US-Dollar zu überspringen. Damit wurde ein wichtiges Kaufsignal installiert. Nun muss es darum gehen, dem Ausbruch Relevanz zu verleihen. Unter diesem Aspekt ist jeder Tag oberhalb von 50,0 US-Dollar ein guter Tag. In der aktuellen Konstellation sollten Rücksetzer auf 46,5 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite kommt das nächste potentielle Bewegungsziel von 54,5 US-Dollar so langsam in Reichweite. Übergeordnet sind unverändert die 60,0 US-Dollar ein Thema.“

In der Folgezeit konsolidierte Brent C.O. zunächst. Hierbei gelang es dem Ölpreis aber, die eminent wichtige und zuvor hart umkämpfte Marke von 50,0 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen. Ein signifikanter Rutsch unter die 50 US-Dollar hätte die Angelegenheit womöglich noch einmal spannend gemacht, doch dazu kam es nicht.

Nach einer Seitwärtsbewegung nahm Brent C.O. zuletzt wieder Fahrt auf und übersprang hierbei die nächste wichtige Widerstandsmarke von 54,5 US-Dollar. Dieser Ausbruch muss sich in den nächsten Tagen zwar erst noch manifestieren, doch mit einem Wochenschluss oberhalb von 55,0 US-Dollar scheint der Anfang diesbezüglich gemacht zu sein. So ganz langsam kommt Brent C.O. zudem in den Anziehungsbereich der 60 US-Dollar. In der aktuellen Konstellation ist es wichtig, dass Rücksetzer weiterhin begrenzt bleiben. Sollte es jedoch zu einem Abtauchen unter die 46,5 US-Dollar kommen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.

Brent C.O. profitiert wie andere Rohstoffe auch von der aktuellen Gemengelage, die im Wesentlichen von einem schwächeren US-Dollar und der „Impfstoffhoffnung“ bestimmt wird. Starke US-Konjunkturdaten (u.a. der jüngst veröffentlichte ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe) gaben ebenfalls Unterstützung. Doch auch die aktuellen Daten der EIA (Energy Information Administration) für die Woche zum 01.01. sorgten für einen gewissen Rückenwind. Die EIA gab die US-Rohöllagerbestände per 01.01. mit 485,5 Mio. Barrel an. Damit wurde im Vergleich zur Vorwoche ein deutlicher Rückgang um 8,0 Mio. Barrel verzeichnet. Der ausgewiesene Rückgang fiel hierbei deutlicher aus, als im Vorfeld erwartet wurde. Der Gesamtbestand in Höhe von 485,5 Mio. Barrel liegt aber noch immer etwa 9 Prozent über dem für diese Jahreszeit entsprechenden Durchschnittsniveau der letzten 5 Jahre. Die EIA gab die Ölproduktion in den USA für die Woche zum 01.01. mit 11,0 Mio. bpd (barrels per day) und damit im Vergleich zur Vorwoche unverändert an.