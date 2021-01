Unberechtigter Kursrückgang bietet bei diesem Top-Performer nochmals eine günstige Einstiegschance!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

nach einer Rallye vom März-Tief im vergangenen Jahr legte der frisch gebackene kanadische Goldproduzent Victoria Gold (ISIN: CA92625W5072 / TSX: VGCX) von unter 5,- CAD auf über 20,- CAD zu. Unverständlicherweise ging der Aktienkurs seit September immer weiter zurück, auf im Tief etwa 10,50 CAD. Nun scheint der Kurs wieder nach oben zu drehen und ist dabei sowohl die 50 als auch die 200-Tage-Linie von unten nach oben zu durchbrechen. Geht es darüber, sind schnell wieder Kurse von 16,- CAD möglich.

Quelle: Stockcharts.com

Weitere Kursanstiege werden auch fundamental untermauert. Denn die Vorgabe für das zweite Halbjahr 2020 lag für die unternehmenseigene ‚Eagle Gold‘-Mine des kanadischen Goldproduzenten Victoria Gold (ISIN: CA92625W5072 / TSX: VGCX) bei 72.000 - 77.000 Unzen Gold. Mit gemeldeten 77.748 Unzen Gold wurde dieses Ziel sogar übertroffen!

Herausragend zeigte sich insbesondere die vierte Quartalsproduktion im Jahr 2020 mit 42.174 Unzen die mit 20 % deutlich höher ausfiel als noch im 3. Quartal 2020. Das auf dem Haufenlaugungspad gestapelte Erz stieg ebenfalls um 21 %, während das abgebaute Erz im Quartalsvergleich um 7 % zunahm. Dementsprechend konnten auch die aufgestapelten Erzmengen erhöht werden, was besonders in der zweiten Novemberhälfte bis zum Jahresende zum Tragen kam.

Auch John McConnell, Präsident und CEO von Victoria Gold, unterstreicht noch einmal, was für einen starken Jahresabschluss ‚Victorias ‚Eagle Goldmine‘ mit seiner soliden operativen Leistung im 4. Quartal 2020 geleistet hat:

„Die Goldproduktion von 77.748 Unzen im 2. Halbjahr, was unsere ersten 6 Monaten kommerzieller Produktion entspricht, übertraf unsere eigene revidierte Prognose. Die Erzplatzierung auf dem Haufenlaugungspad stieg um mehr als 20 % gegenüber dem Vorquartal, einschließlich über 1 Mio. Tonnen Erz, die im Dezember auf dem ‚Pad‘ aufgestapelt wurden.“

Auch der Goldgehalt und die metallurgische Ausbeute stimmen weiterhin sehr gut mit dem angefertigten Reservenmodell überein! Dementsprechend häuft sich auch der Goldbestand auf dem Haufenlaugungspad beträchtlich.

Die ‚Eagle‘ Highlights 2020 im Überblick!

Quelle: Victoria Gold

Gemäß dem saisonalen Betriebsplan wurde die Erzstapelung auf dem Laugungspad für die 90 kältesten Tage des Jahres, von Januar bis März, erhöht, um die Produktionsleistung nicht zu gefährden.

Während dieses 90-tägigen Zeitraums werden der Bergbaubetrieb, die Vorzerkleinerung und das Aufstapeln des Erzes fortgesetzt, ebenso die Laugung und die Goldproduktion. Vorbehaltlich günstiger Wetterbedingungen könnte die Erzaufhaldung evtl. früher als geplant wieder aufgenommen werden.

Zwar fiel die ‚Mining Rate‘im vierten Quartal gegenüber dem dritten Quartal etwas ab, was aber durch die extrem hohe Abbaurate im dritten Quartal mehr als kompensiert wurde. Auch für den Abbau im ersten Quartal 2021 sieht sich das Unternehmen nach eigenen Angaben gut gerüstet!

Fazit:

Die Zeichen bei Victoria Gold (ISIN: CA92625W5072 / TSX: VGCX) stehen weiterhin auf Wachstum! Mit der Abschaltung der sekundären Brech- und Stapelanlagen bietet sich für das Unternehmen zudem eine hervorragende Gelegenheit, das im Herbst begonnene Optimierungsprogramm abzuschließen.

