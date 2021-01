MPC Münchmeyer Petersen Capital hat eine angekündigte Kapitalerhöhung durchgeführt. Ausgegeben werden rund 1,778 Millionen Aktien zu je 2,25 Euro. Das Bezugsrecht der Altaktionäre war ausgeschlossen. Brutto kommen so rund 4 Millionen Euro in die Kasse von MPC. Die Summe war auch das Ziel der im Segment Scale notierten Gesellschaft.Mit dem frischen Kapital will MPC einen Teil ihrer Beteiligung an MPC Energy Solutions ...