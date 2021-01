Der EU-Deal mit China und der geordnete Brexit werden von den Börsen positiv aufgenommen. Allerdings trübt der voraussichtlich verlängerte ‚Lockdown‘ das Bild etwas ein und schafft eine eher unklare Ausgangslage.

daher bleibt die Situation an den Standardmärkten spannend. Nicht minder spanend verlief die Jahreseinführung beim Gold. Nach einem starken Debüt erfolgte am Freitag ein dafür umso heftigerer Einbruch. Dieser wurde natürlich sofort mit einer Erholung des US-Dollar erklärt. Denn seit Mittwoch kann die amerikanische Währung im Handel mit allen anderen wichtigen Devisen wieder Boden gut machen.

Da Gold auf dem Weltmarkt in Dollar gehandelt wird, macht ein Kursanstieg der US-Währung das Edelmetall in Ländern außerhalb des Dollar-Raums teurer, was die Nachfrage ausbremst. Ob dies wirklich der Grund ist zweifeln wir an, wird sich aber hoffentlich in der neuen Handelswoche zeigen.

Allen Kursen zum Trotz arbeiten unsere Unternehmen weiterhin mit Vollgas weiter und liefern solide ab. Von daher kann vielleicht sogar unser Wochenrückblick die ein oder andere Investment-Idee der gefallenen Engel liefern, der wieder mit interessanten Rohstoff-Aktien gespickt ist!

Copper Mountain Mining und Canada Nickel Company

Nickel und Kupfer – wichtige Rohstoffe für die Zukunft

Elektroautos gehen in Deutschland über den Ladentisch wie warme Semmeln.

GoldMining und Osisko Gold Royalties

Mit Hebelwirkung auf steigende Metallpreise setzen

Dies gelingt mit Aktienwerten von Unternehmen, die gefragte Rohstoffe besitzen und besonders auch mit Royalty-Gesellschaften

...weitere 100% nächste Woche?

Elfmeter ohne Torwart! Derartige Chancen gibt es nicht oft! Absoluter Kupfer-Hammer mit starkem Newsflow!

Nachdem wir letzte Woche mit Aztec Minerals voll ins Schwarze getroffen haben, kommt jetzt der KUPFER-HAMMER! Unser Alt-Favorit steht vor einer enormen Aufwertung! Es ist jetzt höchste Zeit auf den Zug aufzuspringen!

Die Korrektur nutzen

Der Shareholder Value im Fokus!

Auch wenn die Edelmetalle und Edelmetallaktien gestern kräftig Federn lassen mussten, hat sich das Gesamtbild nicht verschlechtert. Vielmehr sehen wir ein erhöhtes Korrekturrisiko bei den Standardaktien.

Den Anleger freut es...

Starke Dividendenerhöhung und Expansion sowie klevere Finanzierungsrunde bei diesen Unternehmen!

Gold erhält weiter Rückenwind, das ist der Aussage des Fed Chefs, Jerome Powell, zu entnehmen, der sagte, dass wegen der aktuellen Corona-Situation noch schwierige Monate, vor der Welt liegen würden.

Fury Gold Mines und Aguila American Gold

Gold, Silber und Platin im Medizinbereich

Im Zuge der Pandemie sind der Gold-, der Platin- und der Silberpreis stark angestiegen. Diese Edelmetalle spielen in der Medizin eine zunehmend wichtige Rolle.

Revival Gold und Ximen Mining

Goldpreis im Januar

Aus statistischer Sicht ist der Januar der beste Goldmonat – und es sieht bisher nicht schlecht aus.

*** KURSFEUERWERK ***

DIESE AKTIE EXPLODIERT! Heftiger Tagesgewinn von über 20% und hohe Volumina bestätigen Ausbruch! Es geht los!

Gold sieht charttechnisch fantastisch aus! Der Ausbruch ist geschafft - neue Höchstkurse sind zum Greifen nahe. Die wichtige Marke die es zu knacken galt, lag im Bereich von 1.920,- USD je Feinunze.

OceanaGold und Trillium Gold Mines

2021 – Die Stunde der Gold-Junioren

Die meisten Experten sind für den Goldpreis im neuen Jahr positiv gestimmt.

Millennial Lithium und Uranium Energy

Klimaziele im Blickpunkt

Wind und Sonne allein reichen nicht aus, um umweltfreundlich ausreichend Strom für alle zu produzieren.

*** Investoren aufgepasst

GOLDRAUSCH 2021 - es geht wieder los! Jetzt die nächsten 100 % Kursgewinn sichern! AKTIE bereits AUSGEBROCHEN!

Gold sieht charttechnisch fantastisch aus! Der Ausbruch ist geschafft - neue Höchstkurse sind zum Greifen nahe. Die wichtige Marke die es zu knacken galt, lag im Bereich von 1.920,- USD je Feinunze.

Das ist der Hammer...

Sensationelle Explorationserfolge! Jetzt wird die Neubewertung eingeleitet!

Die Rohstoffpreise haben sich versöhnlich aus dem alten Jahr verabschiedet. Die Zeichen daran auch im neuen Jahr anzuknüpfen, stehen ausgesprochen gut.

Weitere interessante Informationen finden Sie in dem Edelmetall Report der Swiss Resource Capital AG, den Sie HIER (- https://download.resource-capital.ch/fileadmin/reports/2021/final_de_E ... -) kostenlos lesen können. Dieser Report enthält alles Wissenswerte rund um das Thema Edelmetalle und auch viele interessante Edelmetallunternehmen. Schauen Sie sich den Report an, es lohnt sich!

