ITOCHU kündigt eine Botschaft an die Welt in 21 Sprachen an, die Menschen auf der ganzen Welt Glück wünscht Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 10.01.2021, 18:52 | 67 | 0 | 0 10.01.2021, 18:52 | ITOCHU Corporation (mit Hauptsitz in Minato-ku, Tokio; Yoshihisa Suzuki, Präsident & COO; im Folgenden „ITOCHU“) zeigt von Samstag, 9. Januar, bis Montag, 11. Januar 2021, drei Tage lang Projektionsbilder an der Wand seines Hauptsitzes in Tokio an. (Das Display wird auch auf YouTube live übertragen.) Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210110005039/de/ (Photo: Business Wire) Die Situation der COVID-19-Pandemie, die seit letztem Jahr weiterhin Probleme verursacht, hat sich noch nicht verbessert. Angesichts dieser Situation übermittelt ITOCHU, ein Unternehmen, das den Alltag der Menschen unterstützt, der Welt eine Botschaft in 21 Sprachen, die das Jahr 2021 widerspiegelt. Das Unternehmen hofft, mit so vielen Menschen wie möglich auf der ganzen Welt gemeinsame Wünsche für ein besseres und vielversprechenderes neues Jahr zu äußern. Umriss der Anzeige der Projektionskarte: Uhrzeit und Datum: Samstag, 9. Januar bis Montag, 11. Januar 2021 18.00 bis 18.40 Uhr (JST): ITOCHUs Originalinhalt (in 21 Sprachen) 18:40 bis 20:00 Uhr (JST): Öffentliche Botschaft zur COVID-19-Pandemie (in 4 Sprachen) Veranstaltungsort: Die Bilder werden auf der ITOCHU-Garden-Seite (Gaien Icho Namiki-Seite) des ITOCHU-Hauptsitzes in Tokio an die Wand projiziert Livestream-URL: Sonntag, 10. Januar – https://youtu.be/dE2jTMoCQfk Montag, 11. Januar – https://youtu.be/-sNQFeiM0z4 Die Anzeige der Projektionszuordnung wird auf den folgenden Websites live übertragen. Offizieller YouTube-Kanal

https://youtu.be/ZzcEM2nPAkA Offizielle URL der Fotodaten:

https://drive.google.com/drive/folders/1qY7IM7U1Y71i91bF-Am43FAQWV-dqX ... Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210110005039/de/



