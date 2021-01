Bitcoin Group, BIGG Digital Assets, Square Inc.– unfassbares Potenzial!

Noch sind die Marktdurchdringung mit Krypto-Währungen und die Tokenisierung von Krypo-Assets in einem frühen Stadium. Die Vorteile der Blockchain-basierten Transaktionen liegen klar auf der Hand. Der Bitcoin markierte letzte Woche ein All Time High …

