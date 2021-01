REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zum CDU-Vorsitz:

"Mit Blick auf die nächste Kanzlerkandidatur der Union offenbaren sich gravierende Unterschiede zwischen den drei Bewerbern um den CDU-Vorsitz. Während es im Fall von Armin Laschet und Norbert Röttgen eigentlich nur darum geht, wer von beiden Markus Söder mit Anstand die Kandidatur anträgt, hat Friedrich Merz durchaus eigene Ambitionen. Der Merkel einst schmerzhaft unterlegene Sauerländer wird dem CSU-Chef nicht so einfach die Spitzenkandidatur überlassen, sondern bis zuletzt für sich selbst kämpfen. Allerdings, mit dem eher polarisierenden Merz, der möglichst radikal mit dem System Merkel brechen will, würden freilich auch die Chancen der Union, in der Mitte der Gesellschaft die Wahlen zu gewinnen, sinken. Grünen, SPD und Linken freilich dürfte das nur Recht sein."/be/DP/edh