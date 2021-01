PASSAU (dpa-AFX) - 'Passauer Neue Presse' zu USA/Deutschland/Radikalisierung

Wenn die USA ein abgeschlossener Kosmos wären, dann könnte man den Sturm eines wütenden Mobs auf das Kapitol als Ausnahmeerscheinung in einem fernen Land abtun. Doch der Hass und die zunehmende Gewaltbereitschaft von Verschwörungstheoretikern sind ein weltweites Phänomen. Wer will bestreiten, dass es Ableger dieses schiefen und gefährlichen Weltbildes auch in Deutschland gibt? Deshalb ist es richtig, wenn führende deutsche Politiker wie Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und Ministerpräsident Markus Söder den Warnmodus verstärken und darauf achten, dass praktische und mentale Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Der Sturm auf die Außentreppe des Reichstags und die Kaperung von Teilen des Parlamentsgebäudes haben im vergangenen Jahr vielleicht nur einen Vorgeschmack dafür geliefert, was noch kommen kann./be/DP/zb