Grünen-Chefs geben Ausblick auf das Superwahljahr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck geben einen Ausblick auf das Superwahljahr 2021. Beide Politiker informieren an diesem Montag (14.00 Uhr) über die Ergebnisse der Jahresauftaktklausur des Parteivorstands. Die Beratungen fanden wegen der Corona-Pandemie schon am Donnerstag und Freitag digital statt, auch für den Montag waren noch Gespräche geplant.

Themen der Klausur waren nach Auskunft der Grünen strategische Beratungen und die Frage, wie Deutschland "gerecht und gestärkt" aus der Corona-Krise kommt. Neben der Bundestagswahl im September stehen 2021 sechs Landtagswahlen an.

In den Bundestagswahlkampf wollen die Grünen erstmals mit einem Kanzlerkandidaten oder einer Kandidatin ziehen. Die Entscheidung zwischen Baerbock und Habeck soll zwischen Ostern und Pfingsten fallen, also zwischen Anfang April und Ende Mai. In Umfragen bewegen sich die Grünen um die 20-Prozent-Marke auf Platz zwei hinter der Union. Eine für die Partei wichtige Wegmarke wird die Landtagswahl in ihrer Hochburg Baden-Württemberg Mitte März./hrz/DP/edh