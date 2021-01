BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen werben für soziale Verbesserungen und Investitionen als Konsequenz aus der Corona-Krise. "Mit dem Jahr 2021 muss Politik zu neuem Mut zurückfinden, zum Mut, Dinge anders zu machen, die Systeme unseres Wohlstandes nicht nur zu reparieren, sondern gerechter neu zu bauen", heißt es im Entwurf eines Papiers, das der Bundesvorstand an diesem Montag beschließen will. Der sechsseitige Entwurf mit dem Titel "Gemeinsam besser, besser gemeinsam" liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.

Zum Jahresauftakt hat die Parteispitze in einer dreitägigen Klausur über strategische Fragen beraten und über den Weg aus der Corona-Krise. Am Nachmittag wollen die beiden Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck einen Ausblick auf das Jahr mit der Bundestagswahl und sechs Landtagswahlen geben.