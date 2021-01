---------------------------------------------------------------------------

Unternehmensnachrichten / Frankfurt am Main, 11. Januar 2021

flatexDEGIRO AG beendet Rekordjahr und übertrifft Prognose des Managements

* flatexDEGIRO mit 75 Mio. in 2020 abgewickelten Transaktionen europäischer Retail-Online-Brokerage-Marktführer (+140% gegenüber 2019), pro forma



* Kundenbasis um über 50 % auf 1,25 Mio. gewachsen (2019: 0,80 Mio., pro forma)



* Erwartung 2021: Über 1,6 Mio. Kunden und bis 65-75 Mio. Transaktionen

* flatexDEGIRO voll auf Kurs Richtung Vision 2025



Frankfurt am Main - Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR), Europas größter Retail-Online-Broker, setzt seinen starken Wachstumskurs zur Erreichung der Vision 2025 fort. Nachhaltiges Kundenwachstum und eine überdurchschnittliche Handelsaktivität der Anleger führten dazu, dass flatexDEGIRO als erster europäischer Retail-Online-Broker 75 Millionen Transaktionen abgewickelt hat. Das Management ist sehr zuversichtlich, das Kundenwachstum in den kommenden Jahren fortzuführen und das erklärte Ziel von mindestens 3 Millionen Kunden spätestens 2025 zu erreichen.



"Im vierten Quartal 2020 haben wir erneut eine hervorragende operative Leistung erbracht. Gleichzeitig haben wir weitere Elemente unserer strategischen Agenda umgesetzt, um unsere Position als Europas führender Online-Broker auszubauen", sagt Frank Niehage, CEO von flatexDEGIRO. "Mit der Realisierung von Synergien aus der Übernahme von DEGIRO und dem Start von 'flatex-next' in Deutschland werden wir unsere finanzielle und operative Leistung in den kommenden Jahren weiter steigern. Als europäischer Marktführer sehen wir uns auf bestem Weg, unsere Führungsposition auszubauen und unsere Vision 2025 zu erreichen: mehr als 3 Millionen Kunden und mindestens 100 Millionen Transaktionen pro Jahr - auch in Jahren mit geringer Volatilität."