SHOP APOTHEKE EUROPE setzt rasantes Wachstum fort: Umsatzsteigerung um 38% im vierten Quartal und um 38,1% im Gesamtjahr.



* Konzernumsatz steigt nach vorläufigen Berechnungen um 38,0% auf EUR 264,8 Mio. im vierten Quartal und um 38,1% auf EUR 968,2 Mio. im Gesamtjahr 2020.



* Umsatz im DACH-Segment +33,7% und im Segment International +68,2% im vierten Quartal bzw. +32,5% und 78,3% im Gesamtjahr.

* Anzahl aktiver Kunden erhöht sich auf 6,3 Mio. Ein Anstieg um 0,4 Mio. im vierten Quartal und um 1,6 Mio. im Jahr 2020.



* Sehr guter Start in das Jahr 2021 mit anhaltend hohem Wachstumstempo.

Venlo, 11. Januar 2021. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. hat nach vorläufigen, ungeprüften Berechnungen ihre ambitionierten Wachstumsziele für das Geschäftsjahr 2020 (Bilanzstichtag: 31.12.) übererfüllt: Mit einem Anstieg des Konzernumsatzes um 38,1% auf EUR 968,2 Mio. im Geschäftsjahr 2020 lag das Wachstum am oberen Ende der im Jahresverlauf insgesamt dreimal erhöhten Zielsetzung (zuletzt mindestens 35%). Im vierten Quartal betrug der Umsatz EUR 264,8 Mio., ein Plus von 38,0% gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal. SHOP APOTHEKE EUROPE gewann im vierten Quartal 0,4 Mio. aktive Kunden bzw. 1,6 Mio. im Jahresverlauf. Insgesamt lag die Anzahl aktiver Kunden Ende 2020 somit bei 6,3 Mio.



Stefan Feltens, CEO von SHOP APOTHEKE EUROPE: "2020 war ein herausforderndes, aber auch ein herausragendes Jahr für uns. Dank des umsichtigen Agierens und der engagierten Leistung unserer Mitarbeiter ist es uns gelungen, den enormen Anstieg des Auftragsvolumens zu managen und gleichzeitig unsere zahlreichen strategischen Projekte weiter voranzutreiben. Insgesamt haben wir bei der Weiterentwicklung von SHOP APOTHEKE EUROPE von einer reinen Online-Apotheke zu einer kundenzentrierten ePharmacy-Plattform deutliche Fortschritte erzielt, die wir mit der kürzlichen Akquisition von SMARTPATIENT noch einmal zusätzlich unterstützt haben."