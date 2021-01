Medienmitteilung Vincent Duhamel wird Mitglied des Verwaltungsrates von Sectoral Asset Management Genf, 11. Januar 2021. Sectoral Asset Management, mit Niederlassungen in Montreal, Hongkong und Genf, freut sich, die Ernennung von Vincent Duhamel, CFA, zum Mitglied des Verwaltungsrats bekannt zu geben. Vincent Duhamel wird sein umfangreiches Fachwissen und seine Erfahrung in der Finanzbranche in seine neue Rolle einbringen und die Stärken des Unternehmens forcieren.

Bis Juni 2020 war Vincent Duhamel Vice Chairman und Global President von Fiera Capital, einer führenden kanadischen Gesellschaft für Vermögensverwaltung. In diesen Funktionen war Vincent Duhamel für den Aufbau des strategischen Plans zur Globalisierung und Integration der Aktivitäten von Fiera Capital verantwortlich. Er leitete auch die Rechts- und Finanzfunktionen sowie die operativen und Vertriebsaktivitäten. "Wir sind überzeugt, dass Sectoral bei der Umsetzung des Wachstumsplans von Vincents umfassender Erfahrung profitieren wird", so Jérôme Pfund, Verwaltungsratspräsident von Sectoral Asset Management.

Vincent Duhamel verfügt über eine ausgewiesene Erfolgsbilanz bei der Leitung grosser Investmentteams in multikulturellen Umgebungen.

Bevor er zu Fiera Capital kam, hatte er mehrere leitende Positionen in Asien und Kanada inne. 1997 wechselte er nach Asien, um die Rolle des Chief Executive für Asien und Mitglied des Global Executive Committee der Aktivitäten von State Street Global Advisors zu übernehmen. 2005 wechselte Vincent Duhamel zu Goldman Sachs, wo er als Managing Director und Head of Asia (ex-Japan) für den Bereich Asset Management und Global Official Institutions tätig war. 2008 wurde er zum CEO von Sail Advisors und 2011 einer von nur acht Limited Partners von Lombard Odier und der einzige mit Sitz in Asien.