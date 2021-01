EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Zusammenarbeit von Zur Rose Group und Novo Nordisk: Für eine bessere Gesundheitsreise von Menschen mit Adipositas bündeln die Unternehmen ihre Kompetenzen



11.01.2021 / 07:00



Medienmitteilung



Die Zur Rose-Gruppe kündigt eine Zusammenarbeit mit Novo Nordisk an, um Menschen mit Adipositas zu unterstützen. Im Rahmen ihrer Partnerschaft verbinden der europäische eHealth-Anbieter und das globale Gesundheitsunternehmen ihr digitales Ökosystem sowie ihre Kompetenz im Bereich Adipositas, um das Bewusstsein für die Erkrankung zu schärfen und den Zugang zu Informationen, Diagnose und Versorgung zu verbessern. Die Zusammenarbeit startet in Deutschland im ersten Quartal 2021 mit der Absicht, sie später auf weitere europäische Märkte auszudehnen.



Adipositas, d.h. starkes Übergewicht, stellt ein ernsthaftes globales Gesundheitsproblem dar. Derzeit leben weltweit über 650 Millionen[1] Menschen mit Adipositas, das sind über 13 Prozent1 der Weltbevölkerung, 20 Prozent[2] der europäischen Bevölkerung und 25 Prozent[3] der deutschen Bevölkerung. Novo Nordisk ist ein globales Unternehmen im Gesundheitswesen, das seit über 95 Jahren Veränderungen vorantreibt, um Diabetes und andere schwere chronische Krankheiten wie Adipositas, seltenen Bluterkrankungen und Hormonstörungen zu besiegen. In den vergangenen 20 Jahren ist Novo Nordisk führend in der wissenschaftlichen Erforschung von Adipositas und hält neben einer aktuell verfügbaren Behandlungsmöglichkeit für Menschen mit Adipositas eine zukunftsgerichtete Innovationspipeline bereit. Ein eHealth-Ökosystem ermöglicht Zugang zu umfangreichen Behandlungen und qualitätsgeprüften digitalen Lösungen

Mit ihrem fast 30-jährigen Bestehen erreicht die Zur Rose-Gruppe bereits 9,8 Millionen aktive Kunden über Online-Apotheken, Marktplatz- und telemedizinische Plattformen in Europa. Sie stellt das technologische Rückgrat für die Vernetzung von Produkten sowie digitalen Lösungen bereit und liefert geeignete Behandlungslösungen, um sicherzustellen, dass jeder sofortigen und bequemen Zugang zu Gesundheitsangeboten hat. Seite 2 ► Seite 1 von 5



