Tecan investiert in Labforward und treibt damit die Labordigitalisierung weiter voran

Tecan nimmt als Leadinvestor an Serie-B-Finanzierungsrunde von Labforward teil, einem Anbieter von intelligenten Softwaretools für Forschungslabors

Die Investition von EUR 4 Millionen stützt sich auf die laufende Zusammenarbeit mit Labforward im Bereich von Konnektivitäts-Software für die Detektionsgeräte von Tecan

Männedorf, Schweiz, 11. Januar 2021 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute bekannt, dass das Unternehmen als Leadinvestor an der Serie-B-Finanzierungsrunde der Labforward GmbH teilgenommen hat, einem Anbieter von intelligenten Softwaretools für Forschungslabors. Mit einer Investition von EUR 4.0 Millionen (CHF 4.3 Millionen) in die Berliner Firma erwarb Tecan 10 % an Labforward. Die Investition baut auf einer laufenden Zusammenarbeit im Bereich von Konnektivitäts-Software für die Detektionsgeräte von Tecan auf und unterstützt die strategische Ausrichtung, das digitale Angebot in einem offenen digitalen Ökosystem auszubauen.

In Labors steigt der Bedarf nach benutzerfreundlichen Lösungen, die Laborgeräte in einen breit angelegten Arbeitsablauf integrieren und den Zugang zu den wesentlichen Instrumentenfunktionen sowie die elektronische Datenerfassung ermöglichen. Das führende Produkt von Labforward, die elektronische Laborjournal-Software (ELN, Electronic Lab Notebook) Labfolder, hilft Forschern, ihre Experimente zu dokumentieren und ihre Daten in Sekunden abzurufen. Es wird bereits von mehr als 40'000 registrierten Benutzern verwendet, die hauptsächlich in der Life-Science-Forschung arbeiten. Des Weiteren vertreibt das Unternehmen die Internet-of-Things-Plattform Laboperator, die Laborgeräte und -anlagen aus der Ferne steuern und überwachen, sowie strukturierte und automatisierte Arbeitsabläufe mit Datenerhebung durchführen kann.

«Wir sind überzeugt, dass das Labor der Zukunft neben innovativen Instrumenten und Verbrauchsmaterialien offene digitale Lösungen braucht, mit breiter Konnektivität und der Fähigkeit, zahlreiche unterschiedliche Geräte zu integrieren. Diese Kapitalbeteiligung stärkt unsere Beziehung zu Labforward, einem führenden innovativen Hersteller von intelligenten Softwaretools für Labors», so Erik Norström, Executive Vice President und Head Corporate Development von Tecan. «Tecan hat eine Reihe von Softwarelösungen entwickelt, etwa Introspect und Tecan Connect, die Laborbenutzer mit allen Daten zur Betriebszeit der Instrumente, dem Bedarf an Verbrauchsmaterialien und der Fehlerbehebung sowie mit Echtzeitinformationen zum Status der einzelnen Geräte versorgt. Partnerschaften und ausgewählte Kapitalbeteiligungen an Anbietern innovativer Labordigitalisierungslösungen sind eine grossartige Möglichkeit, unsere eigenen Entwicklungsbemühungen zu ergänzen und daher Bestandteil unserer umfassenden Digitalisierungsstrategie.»