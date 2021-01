Für die nächste, wichtige Etappe holt sich Prospect Resources renommierte Verstärkung an Bord.

Der Produktionsbeginn auf dem riesigen Lithiumprojekt Arcadia von Prospect Resources (WKN A1JW80 / ASX PSC) rückt immer näher. Um dieser entscheidenden Veränderung Rechnung zu tragen, installiert das Unternehmen jetzt mit sofortiger Wirkung den renommierten Finanzmarkt- und Minenexperten Mark Wheatley als (non-executive) Chairman, der den nächsten Entwicklungsschritt in diese Richtung begleiten soll!

Herr Wheatley verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung als Director und Chairman, vor allem in den Bereichen Gold, Kupfer und Uran. Er hatte in der Vergangenheit eine Position wie bei Prospect bei unter anderem bei Norton Gold Fields Limited, Xanadu Mines Ltd und Gold One International Limited inne und war (non-executive) Director bei St Barbara Limited. Zudem war er als Direktor an der Gründung von Uranium One beteiligt, wobei seine fünfjährige Amtszeit ein erfolgreiches Wachstum beinhaltete, das schließlich dazu führte, dass die staatliche, russische Rosatom die Mehrheit an Uranium One erwarb! Uranium One, zur Erinnerung, ist ja an einem möglichen Erwerb von Arcadia oder gleich Prospect Resources insgesamt interessiert…