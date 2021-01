Morgenticker (11.01.2021)

- Die Aktien in Asien schwächeln zu Beginn der neuen Woche. Der S&P/ASX 200 fiel um 0,9%, der Kospi bewegte sich 0,1% nach unten und die Indizes aus China gaben nach. Der Nikkei blieb wegen eines Feiertages geschlossen.

- Der DE30-Future deutet auf eine schwächere Eröffnung der europäischen Sitzung hin.

- Joe Biden will am Donnerstag die Details zu dem billionenschweren Konjunkturpaket vorstellen.

- Der Bitcoin hat sich über das Wochenende um fast 20% von den Allzeithochs zurückgezogen und wird in der Nähe von 34.000 Dollar gehandelt.

- Die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle hat 90 Millionen überschritten.

- Die Vereinigten Staaten werden die selbst auferlegten Beschränkungen der Beziehungen zu Taiwan aufheben. Dieser Schritt wird China wahrscheinlich verärgern. Die USA erwägen auch Schritte wegen der jüngsten Verhaftungen in Hongkong.

- Das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen Trump könnte noch in dieser Woche eingeleitet werden.

- Die Reserve Bank of New Zealand ist einem Hackerangriff zum Opfer gefallen.

- Die südkoreanischen Exporte stiegen in den ersten 10 Tagen im Januar um 5,8% im Jahresvergleich.

- Die australischen Einzelhandelsumsätze stiegen im November um 7,1% im Monatsvergleich.

- Der chinesische VPI beschleunigte sich im Dezember auf 0,2% im Jahresvergleich (Erwartung: 0,1%).

- An den Rohstoffmärkten sind aufgrund der Risikoaversion Rückgänge zu beobachten. Die Preise für Öl, Edelmetalle und Agrarrohstoffe geben nach.

- Der USD und der JPY sind die wichtigsten Währungen, während der AUD und der NZD zu den größten Nachzüglern gehören.

Die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle hat über das Wochenende die 90-Millionen-Marke überschritten. Quelle: Worldometers, XTB



0% Kommission auf echte Aktien und ETFs bei XTB

Mehr als 2.000 Aktien aus aller Welt mit 0% Kommissionen bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 EUR. Kostenfreier Zugang zu Realtime-Kursen, intuitive Handelsplattform, fortschrittlicher Aktien-Scanner, persönlicher Betreuer, diverse Ausbildungsmaterialien und mehr. Starten Sie noch heute oder testen Sie kostenfrei den Aktienhandel bei XTB. Weitere Informationen erhalten Sie hier.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.