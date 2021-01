Link Global Technologies meldet Ausweitung des Bitcoin Self-Mining-Betriebs und vereinbart ein Umsatzbeteiligungsmodell mit Kunden

Vancouver, BC, Kanada, 10. JANUAR 2021, Link Global Technologies Inc. (CSE: LNK; FRA: LGT; OTC: LGLOF) („LINK“ oder das „Unternehmen“), ein innovativer Anbieter von Energie- und Infrastrukturlösungen für Bitcoin-Mining- und Data-Hosting-Betriebe, freut sich, ein Update zu seinem geplanten Bitcoin-Selfmining-Betrieb zu geben. Das Unternehmen gab am 7. Januar 2021 bekannt, dass es eine Flotte von bis zu 1.600 ASICS Bitcoin-Mining-Anlagen für den Zweck des Bitcoin-Selfmining erwerben wird. Link gibt heute bekannt, dass es nun Zugang zu bis zu 2.700 Bitcoin-Minern über strategische Beziehungen zu Partnern in Kanada und Asien haben wird.

Link hat mit zwei Unternehmen Absichtserklärungen (die „LOIs“) unterzeichnet, wonach Link Einnahmen für die Bereitstellung von Energie für seine Bitcoin-Mining-Kunden und den Betrieb der Maschinen erhält und gleichzeitig eine Lizenzgebühr auf die Bruttoeinnahmen aus dem Bitcoin-Mining-Betrieb des jeweiligen Unternehmens erhält. Dieses Modell der Umsatzbeteiligung ermöglicht es dem Unternehmen, seine Energie- und Infrastrukturanlagen zu nutzen, um die Maschinen kostengünstiger zu betreiben. Link wird die Aktionäre informieren, sobald die Bedingungen der LOIs abgeschlossen sind.

Link liefert saubere Energielösungen, indem es Strom aus ruhenden und stillgelegten Erdgasanlagen erzeugt, wodurch Methanemissionen in die Atmosphäre vermieden werden, während es gleichzeitig Elektrizität erzeugt und diesen für die Stromversorgung von Kunden nutzt, die auf Data Mining und Data Hosting angewiesen sind.

Der Vorteil von Links Plattform ist die Fähigkeit, auf kostengünstige, zuverlässige Energie zuzugreifen, die von ruhenden und stillgelegten Erdgasanlagen erzeugt wird, und diese dann zu nutzen, um Bitcoin kosteneffizienter zu schürfen. Pro 6 MW Betriebsleistung kann Link 108.000 Terahash an Rechenleistung generieren, was dem Gegenwert von etwa 2 Bitcoins pro Tag entspricht. Bei der derzeitigen Kapazität ist Link in der Lage, bis zu 50 MW zu betreiben.

Link versorgt seine Bitcoin-Mining-Kunden derzeit mit 8,75 Megawatt (MW) elektrischer Energie, die aus ruhenden und stillgelegten Erdgasvorkommen aus inaktiven Ölquellen in Alberta stammt. Das Unternehmen gab in einer Pressemitteilung vom 25. November 2020 bekannt, dass es einen weiteren Kraftwerksstandort mit 10 MW im Rahmen einer neuen vertraglichen Vereinbarung in Betrieb nehmen wird.