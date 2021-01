Der Vorstand der Kommunalkredit besteht somit aus drei Mitgliedern: Bernd Fislage (CEO), Jochen Lucht (CFO/COO) und Sebastian Firlinger (CRO).



Sebastian Firlinger ist seit über fünfzehn Jahren in

unterschiedlichen leitenden Funktionen in der Finanzindustrie tätig. Er verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Kreditrisikomanagement, Risikocontrolling und Finance. Zuletzt war er mit diesen Zuständigkeiten Mitglied des Vorstands bei der Südwestbank. In seiner bisherigen beruflichen Laufbahn bekleidete er verschiedene Führungsfunktionen bei der BAWAG P.S.K., Hypo Alpe-Adria Bank sowie großen Unternehmensberatungen mit Fokus auf Finanzdienstleitungen. Er ist Absolvent der Wirtschaftsuniversität Wien und promovierte in Managementwissenschaften an der TU Wien.

