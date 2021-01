FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem starken Jahresauftakt für den Dax mit der Rekordjagd bis über die Marke von 14 100 Punkten gehen die Anleger vorsichtig in die zweite Börsenwoche. Die Marke von 14 000 Punkten wankt: Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex deutete eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart ein Minus von 0,6 Prozent auf 13 958 Punkte an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird mit einem prozentual ähnlichen Verlust erwartet.

Da die Börsen Europas gerne denen in den USA folgen, geht er Blick erst einmal über den Atlanik: Dort hatten am Freitag die US-Börsen überwiegend neue Rekorde aufgestellt und waren angetrieben von der Hoffnung auf ein weiteres Konjunkturpaket nahe ihren Tageshochs aus dem Handel gegangen. Doch nun steht die Berichtssaison wieder bevor. Die Anleger dürften in den bevorstehenden Tagen daher etwas zögerlicher agieren, heißt es. Dabei werden die ersten bedeutenden Quartalszahlen am Freitag aus der US-Bankenbranche erwartet.