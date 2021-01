High Tide präsentiert neue und verbesserte Webseite

Calgary, Alberta, 10. Januar 2021 / CNW / − High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HITI) (OTCQB: HITIF) (FWB: 2LY), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Vertrieb von Bedarfsartikel für den Konsum erweitert hat, gibt heute die Lancierung einer überarbeiteten Webseite unter https://hightideinc.com/ bekannt. Die Webseite des Unternehmens wurde in erster Linie überarbeitet, um die Online-Präsenz für aktuelle und potenzielle Anleger einladender zu gestalten und den heutigen Stand des Unternehmens besser zu reflektieren. News, Artikel und Videos zum Unternehmen sind nun alle auf der neuen Plattform in einer intuitiveren und nutzerfreundlicheren Oberfläche zu finden.

Das Unternehmen möchte außerdem die Gelegenheit nutzen, um die folgenden Zahlen zu erläutern, die in einer Live-Beta-Version der Webseite ohne die entsprechenden Fußnoten enthalten waren:

- Einnahmen in Höhe von 148 Mio. $[i]

- Bruttomarge von 38 %[ii]

- Positives bereinigtes EBITDA von 5,3 Mio. $[iii]

- Insgesamt 67 Cannabis-Einzelhandelsstandorte

ÜBER HIGH TIDE

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am Umsatz - der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt derzeit 67 Standorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, KushBar, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co. und NewLeaf Cannabis. Derzeit werden zusätzliche Standorte im ganzen Land entwickelt. High Tide beliefert Verbraucher seit über einem Jahrzehnt durch seine zahlreichen Konsumzubehör-Unternehmen, einschließlich der E-Commerce-Plattformen Grasscity.com und CBDcity.com, und seine Vertriebsabteilung Valiant Distribution, einschließlich des lizenzierten Unterhaltungsmarkenherstellers Famous Brandz. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Aphria Inc. (TSX: APHA) (NYSE: APHA) und Aurora Cannabis Inc. (NYSE: ACB) (TSX: ACB).