Prospect Resources Limited ernennt auf ihrem Weg zur Produktion einen erfahrenen Chairman aus dem Bergbausektor

Herr Wheatley verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung als ein Director und Chairman hauptsächlich in den Sektoren Gold, Kupfer und Uran. Herr Wheatley war zuvor Non-Executing Chairman bei Norton Gold Fields Limited (ASX: NGF), Xanadu Mines Ltd (ASX: XAM) und Gold One International Limited (ASX: GDO). Herr Wheatley hatte auch eine Reihe von Funktionen als Non-Executing Director inne, darunter bei St. Barbara Limited (ASX: SBM), und war Gründungsdirektor der Uranium One Inc. Seine fünfjährige Amtszeit schloss eine erfolgreiche Wachstumsphase ein, die ihren Höhepunkt erreichte, als das russische Staatsunternehmen, Rosatom, eine 51%ige Aktienposition erwarb.



Herr Wheatley ist derzeit ein Non-Executing Director der Ora Banda Mining Ltd (ASX: OBM) und Peninsula Energy Limited (ASX: PEN). Herr Wheatley ist institutionellen Anlegern gut bekannt und hat für eine Private-Equity-Gruppe in mehreren ihrer Portfoliounternehmen als Nominee Director fungiert. Zu seinen Erfahrungen gehört das Wachstum durch Finanzierung und Entwicklung von Projekten. Er war maßgeblich an mehreren erfolgreichen Fusions- und Übernahmetransaktionen beteiligt.



Herr Wheatley hat einen Bachelor of Engineering (Chemieingenieurwesen) von der University of New South Wales und einen Master of Business Administration von der West Virginia University.



Herr Wheatley sagte: "Ich freue mich sehr, Prospect während der Entwicklung des Lithiumprojekts Arcadia beizutreten. Was mich an Prospect fasziniert hat, ist das hohe Niveau und die Erfahrung des Managementteams, die Qualität des Arcadia-Assets, die Präsenz auf den europäischen Märkten, Abnahmebeziehungen und unterstützende Großaktionäre. Prospect wird Kunden eine Vielfalt außerhalb des australischen Angebots sowie die Möglichkeit zur Lieferung hochreiner Produkte und die Vorteile einer schrittweisen Entwicklung mit Markterweiterung bieten. Das Unternehmen hat auch Strategien entwickelt, den Staatsrisiken in Simbabwe zu begegnen."