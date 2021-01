JEFFERIES belässt Adler Group auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adler Group von 35 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngste, komplexe Übernahme des Immobilienkonzerns sei durch die Kurserholung der Aktie gut belohnt worden, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit dürfte aber der größte Teil der schnellen Aufholjagd erledigt sein, da die dünne Gewinnspanne die Obergrenze darstelle. Deshalb bevorzugt er die Aktie des Hauptwettbewerbers Deutsche Wohnen./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2021 / 12:58 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2021 / 19:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.