Kissigs Portfoliocheck: Mit Roper Technologies setzt Chuck Akre auf die Berkshire Hathaway des Industriesektors

In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der besten Value Investoren unserer Zeit unter die Lupe.Bei meinem 122. Portfoliocheck schaue ich wieder einmal Value Investorauf die Finger. Er investiert nach derselben Maxime wie: hektische Betriebsamkeit ist ihm fremd; er denkt er lieber zweimal nach, bevor er nichts tut. Und als Anhänger des "" konzentriert er sein Depot auf einige wenige Positionen.

Habe American Tower, CoStar, Mastercard, Moody's, Roper Technologies, Visa auf meiner Beobachtungsliste und/oder in meinem Depot/Wiki.

Imwar Akre mit einer Turnoverrate von lediglich 1% wieder mit seiner bekannt ruhigen Art unterwegs. Er hält weiterhin 28 Positionen in seinem Portfolio, darunter eine Neuerwerbung. Wieund Munger setzt Akre bevorzugt auf Finanzwerte. Diese machen zum Ende des 3. Quartals mit gut 43% fast die Hälfte seines Portfolios von gut $14,2 Mrd. aus, gefolgt von Immobilienwerten mit 23,5% und zyklischen Konsumwerten mit 10,8%. Die schwache Kursperformance hat American Tower die Spitzenposition in Akres Portfolio gekostet; mit 12% liegen sie nun deutlich hinter der erstplatzierten Mastercard , die es auf 14% bringt. Moody’s, Visa und O’Reilly Automotive haben die Plätze drei bis fünf behauptet, während CoStar sich vom achten auf den sechsten Rang hochgearbeitet hat.Die größte Auswirkung auf Akres Depot hatte das Aufstocken bei[WKN: 883563] um gut 10%. Der US-amerikanische Mischkonzern hält eine Vielzahl von Beteiligungen, die in den vier Geschäftsfeldern Anwendungssoftware, Netzwerksoftware und -systeme, Mess- und Analyselösungen sowie Prozesstechnologien tätig sind. Ende 2019 hatte Roper 49 Töchter im Portfolio und diese konzentrieren sich überwiegend auf Nischenmärkte, wo sie oft der führende Anbieter sind. Roper ist ein sehr übernahmefreudiges Unternehmen, und für Chuck Akre die passende Ergänzung in seinem breiten Spektrum an Beteiligungsunternehmen und Asset Managern...